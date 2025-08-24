工藤静香、ヘルシーな料理を手作り「自然の力をぎゅっと詰め込んだ」 調理工程を収めた動画にはKoki，の叫び声も
歌手の工藤静香が、24日までにインスタグラムを更新。ヘルシーな料理を手作りし、ファンを驚かせた。
【写真】工藤静香、ヘルシーな料理を手作り 調理工程も公開（5枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「腸活・代謝！ 自然の力をぎゅっと詰め込んだヘルシークッキー」と、完成までの様子を動画で披露。さらに「途中 @koki の叫びが入っております。笑笑」とつづっているように、モデル、女優として活躍中の次女・Koki,との微笑ましいやり取りも収められている。
ファンからは「ヘルシーで腸活ですね」「素敵な日曜日の午後」などの反響が寄せられた。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。現在インスタグラムでは美しさ際立つ近影や、手作り料理などを度々投稿している。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
