内田理央、ノースリブラックワンピで京都満喫「海外セレブみたい」「オシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】女優の内田理央が24日、自身のInstagramを更新。京都旅行でのブラックワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】内田理央、美スタイル際立つノースリワンピ姿
内田は「喫茶店が好き」と京都での時間を報告。黒地にドット柄のノースリーブワンピース姿で、カフェでの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「素敵なワンピース」「大人っぽい」「京都いいですね」「海外セレブみたい」「オシャレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
