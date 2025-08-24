Photo: 門岡 明弥

2024年9月22日の記事を編集して再掲載しています。

2021年から使っているiPhone 13 Pro。色が好きで使い続けていたのですが、先日落とした際に画面がバキバキに…。

「いよいよiPhone買い替えるか〜！」と思っていた矢先、発売したばかりのiPhone 16 Proを触らせていただくタイミングが訪れました！

Proってこんなに軽かったっけ？

こちらはiPhone 16 Proのナチュラルチタニウム。手に持った瞬間、「Proってこんなに軽かったっけ？」と思ったのですが、iPhone 13 Proは203gに対し、iPhone 16 Proは199gとたった4gのちがいしかありませんでした。

でもなんだろう、明らかにiPhone 16 Proの方が軽く感じる…。

写真では分かりづらいかもしれませんが、iPhone 16 Proの本体は全体的に丸みがあります。

ついにUSB-Cが！

その丸みのおかげか、iPhone 13 Proよりも手になじんでくれる感覚がありました。だから軽く感じるのかも？

カメラコントロールボタン、楽しいけれど…

iPhone 16シリーズから新たに搭載されたカメラコントロールボタン。このボタンを押すだけでシャッターを切れることはもちろん、ズーム倍率の変更やF値、露出の調整なんかもできちゃいます。

地味に難しく感じたのが、ボタンの操作。

微妙な力をかけながら指をスライドさせることでズーム倍率などを変更できるのですが、力加減のコツがちょっと難しい…。カメラの半押しに近い感覚なのかと思いきや、意外とそんなことはありませんでした。

インスタントカメラ感覚のような片手操作もできなくはないです。ただ、片手操作するには絶妙に持ちづらい…。ボタンがもう少し下寄りに付いていたらよかったのに、と思いました。この操作自体は楽しいのですが！

ちなみにデジタルズームのおかげで、25倍まで寄れました。解像度は粗いですが、バキバキのiPhone 13 Proの様子はちゃんと分かりますね。実用性は低いものの、なんだか面白い使い方はできそう。

ボイスメモの進化に期待

音楽系の仕事をしていることもあり、普段からiPhoneのボイスメモにはお世話になりまくっています。どうやらiPhone 16 Proのボイスメモでは多重録音もできるようになるらしいので、今後は今以上に音楽制作ツールとしても活用できそうな予感です（2025年8月現在、すでに実装されていました）。

実際に触ってみて、欲しくなってしまいました…。機能面に魅力を感じるのはもちろんですが、この見た目とカラー、手に持った心地もかなり好きです。

