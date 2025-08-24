プロ野球パ・リーグ日本ハム1×ー0ソフトバンク（24日 エスコンフィールドHOKKAIDO）

首位攻防戦の3連戦最終戦。2位・日本ハムは、延長10回に得点を奪いソフトバンクに勝利をし、このカードを3連勝で終えました。

ソフトバンクの先発・モイネロ投手には6試合中4勝0敗と防御率1.02。10日の対戦では9回125球、3被安打13奪三振で完封勝利をされていました。

日本ハムの先発・伊藤大海投手は9回129球をなげ、7被安打、11奪三振、無失点ピッチング。伊藤の好投に答えたい日本ハム打線でしたが、モイネロ投手から5本のヒットを放つも得点につながりません。その後、継投した松本裕樹投手にも抑えられ、延長戦へともつれ込みます。

しかし延長10回、田宮裕涼選手がショートへの内野安打で出塁すると山縣秀選手が送りバントを成功させます。 その後、矢澤宏太選手がデッドボール、 清宮幸太郎選手がヒットを放ち、1アウト満塁とサヨナラのチャンス。ここでムードメーカーの奈良間大己選手が杉山一樹投手の153キロのストレートを二遊間に破りサヨナラタイムリーで劇的勝利。仲間から手荒い祝福をうけファンからは大歓声が巻き起こります。

日本ハムはソフトバンクとの3連戦を3連勝で終え、首位とのゲーム差を0.5に縮めました。