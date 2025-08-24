「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）

０−０の延長十回に奈良間のタイムリーでサヨナラ勝ち。３連勝した日本ハム・新庄監督は「前回の３連敗の借りを、きっちりエスコンで選手たちが返してくれた。感謝しかない」と話した。

あくまでも勝負に徹した采配を繰り出した。三回２死二塁のピンチでは３番・近藤を申告敬遠し、４番・山川と勝負。先発の伊藤が右飛に打ち取った。八回２死二塁でも近藤を申告敬遠し山川を遊ゴロに。延長十回２死二塁でも２番手の上原が近藤を申告敬遠し、山川を三ゴロに打ち取った。

３度も４番・山川との勝負を選択し、いずれも成功。相手に１点も与えなかった。

新庄監督は試合後、近藤に対する３度の申告敬遠について問われ「山川くんにおいしいところのチャンスを与えただけ。あげるよって」と説明。自身も現役時代に目の前の打者が敬遠されたら同じような気持ちになるかと問われ「そらそうよ。よっしゃ、ありがとう、と。３回も」と冗談めかして話したが、「そらいいバッターなんで。前回も打たれてたし。これは作戦なんでね」と勝負に徹した采配だったと明かした。