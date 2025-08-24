「センス良い！」って言われるかも♡ ＜40・50代＞がしたい【夏のフットネイル】に注目ーッ♡

夏も終わりに近付いているとはいえ、まだまだサンダルが手放せない今日この頃。足元からオシャレを底上げするなら、シーズンムードを盛り上げてくれそうなフットネイルを取り入れてみて。今回は、上品なネイルデザインを多数紹介している、@__ulu.nailさんのInstagram投稿から、ミドル世代に似合うニュアンスネイルをピックアップ！ 派手すぎない色味とデザインが魅力のニュアンスネイルは、周りから「センス良い」と褒められるかも。

シックなニュアンスカラーで大人モードに

涼しげな質感やこっくりとした色味など、シックで落ち着いたデザインを組み合わせたニュアンスネイル。親指にはミステリアスなマーブル模様が施され、個性的な足元を演出します。ゴージャスな光沢を放つミラーネイルをところどころに取り入れることで、暗めのトーンでも地味見えを回避。左右アシンメトリーなデザインで、違った表情を楽しめるのが魅力的。

リッチな輝きを放つ琥珀のようなデザイン

まるで琥珀のような、涼しげでリッチな質感のフットネイル。落ち着いた雰囲気のアースカラーにさり気なくゴールド色のラメを散りばめると、ぐっと大人ムードに。思わず見惚れてしまいそうなニュアンス感のある絶妙な色使いは、大人の足元をオシャレに彩ってくれるはず。派手すぎないカラーなので、手持ちの幅広いサンダルにマッチしそうです。

晩夏を彩るパープルカラー

足元から女っぽさを格上げできそうな、品の良いパープルを主役にしたネイルデザイン。繊細なラメ感が美しいマグネットネイルや、リッチな光沢を放つミラーネイルで、大人に似合う華やかなデザインに仕上がっています。奥行きのあるきらめきが晩夏を演出し、サンダルコーデと相性バツグンにきまる予感。

夏の終わりを予感させるニュアンスネイル

@__ulu.nailさんが「水面に映る夕陽みたいな」とコメントを添えて紹介しているニュアンスネイル。エモーショナルな独特の色使いで、周りの注目を集められそうです。肌馴染みが良い落ち着いたトーンながら、ぷっくりとした立体的なアートで存在感のある足元に。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすいデザインは、さり気ないオシャレを楽しみたいミドル世代にぴったり。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__ulu.nail様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M