「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）

日本ハムが今季８度目のサヨナラ勝ちで同９度目の同一カード３連勝。今季最多を更新する貯金２６とし、首位・ソフトバンクとのゲーム差を０・５に縮めた。先発の伊藤大海が９回１２９球７安打無失点１１奪三振の快投。勝ち星はつかなかったが、エースの投球でチームを勝利に導いた。

ヒーローインタビューでは「本当に緊張で倒れそうだった。１人で投げ抜くつもりだったので、九回まで投げられたことはよかったです。いい１日になりました」と充実した表情で振り返り、「今日の試合の大事さは感じていたので、初回から全力でいこうと思って居た。それを体現できてよかったです。１００球超えたくらいから感覚なかったんですけど、声援が力になってボールに乗ってくれた。ありがとうございました」とファンに感謝した。

大興奮のアナウンサーが「これで今季１３勝目、勝利数さらに一歩前に出ました」と問いかけたが、勝ち投手は十回を抑えた上原。「たぶん今日、僕、勝ちついてなくないですか？」と苦笑いを浮かべたが、「大変失礼しました」と恐縮するアナウンサーが「きょうの激闘を振り返って」と問いかけ直すと、「今日の９イニングというのは１勝以上の価値がありました」としっかりフォロー。「この試合にかける思いは強かったので、チームが勝ったことが何より。まだまだファイターズは突き進みたいと思います」と、力強く語った。ＧＡＯＲＡの中継では担当したアナウンサーが人生初のヒーローインタビューの担当だったことが明かされた。

ＳＮＳでは「伊藤大海、改めて紳士やな」、「インタビュアーのエラーを好フィールディングでカバー」、「イケメンすぎない」、「アナウンサーの気持ちわかる、伊藤大海に勝ちつけてあげたい」との声が寄せられていた。