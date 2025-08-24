超大型契約に期待外れの声 “大谷超え”の1147億円男が問われる真価「契約を結んだのは間違いだったと考える人すらいる」
開幕時の不振が尾を引き、今も「期待外れ」と評価されるソト(C)Getty Images
メジャーリーグのレギュラーシーズンも佳境を迎える中、昨オフに移籍市場を賑わせた男にふたたび注目が集まっている。メッツと北米スポーツ史上最高額となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の“超”巨額契約を結んだフアン・ソトだ。
【動画】小笠原に向かってニヤりからの圧巻弾 怪物ソトの駆け引きシーンをチェック
決して数字が大きく落ち込んでいるわけではない。開幕約2か月こそ打率.231、9本塁打、OPS.770、長打率.413と精彩を欠いたソトだったが、そこから徐々に復調。現地時間8月23日時点では打率.249ながら、32本塁打、76打点、21盗塁、OPS.883と数字も上向いている。
しかし、天文学的な契約規模がソトに対する「物足りない」というファンや一部メディアからの批判を生んでいる。元NFL選手で、現在はスポーツコメンテーターを務めるブーマー・アサイアソン氏が、米ラジオ局『WFAN Sports Radio』の番組内で「最高給の選手は、アーロン・ジャッジやショウヘイ・オオタニのようにチームを率いる模範を示さなければならない」と糾弾したほどだった。
もはやグラウンド上での立ち振る舞いもシビアに評価される。日夜メッツのあらゆる情報を発信する専門メディア『Rising Apple』は「ソトは比較的良いシーズンを送っていると言える」と指摘。あくまで数字上ではポジティブと評価しつつも、「期待通りには進んでいない」と断じている。
「今シーズンのソトは、ただ“残念だ”という言葉では言い表せない。低調だった出だしのスロースタートぶりや、守備での苦戦など、契約に見合う活躍ができていないと多くの人が考えている。それは事実だ。そして、中には、ソトを最悪に期待外れな選手と見なし、あの契約を結んだのは間違いだったと考える人すらいる」
もっとも、同メディアは何かと厳しい目に晒されるニューヨークという土地柄において「ソトは新チームへの移籍と歴史的な高額契約に伴う雑音をうまくコントロールしている」と評価。不振に喘いだ中でもチームの核となっている事実をふまえて「これ以上に彼が出来ることはあまりない」と論じた。
果たして、最終的にソトはどこまで数字を伸ばし、いかなる評価を下されるのか。最終盤を迎えるレギュラーシーズンのパフォーマンスが注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]