À°·ÁÈÝÄê¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ë¡È¿¼Ìë¼«»£¤ê¡É¸ø³«¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¯¥Ã¥¥êÌÜ¸µ¤ËÃíÌÜ¡ÚPHOTO¡Û
³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÃ»¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¡¢¡È·ãÊÑ¡É¼«»£¤ê¼Ì¿¿
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï8·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿²¤ëÁ°¡£¤ß¤ó¤Ê°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ê¤¬¤é¤â¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥â¡¼¥¡¼¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï6Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¡ÖºÇ¶á¡¢°å»Õ¤«¤é½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤È°ÂÄê¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦½ê¸«¤ò¼õ¤±¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º2NE1¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¿Ç°¤ÎÀ¼¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢À°·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²á¾ê¤Ê¼Ì¿¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢À°·Á¤ä¥¢¥×¥ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯3·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê²ÎÀ¼¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2016Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õÇò´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤ËD-Nation¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£