「今日好き」中島結音、キャミタイトワンピ姿披露「大人っぽい」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が23日、自身のInstagramを更新。赤いタイトワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
中島は「Right？？？」とシンプルなコメントを添え、鮮やかな赤いタイトなキャミソールワンピース姿を披露。眼鏡をかけた知的な印象と、体のラインを美しく見せるワンピースが印象的な写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「大人っぽい」「赤が映える」「イケイケで可愛い」「セクシー」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
