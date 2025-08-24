誕生日プレゼントがショボい…やんわり彼女に指摘する方法９パターン
彼女からの誕生日プレゼントが期待外れな品物だったら、反応に困ってしまうもの。もらえるだけでありがたいとはいえ、さりげなく指摘するにはどうすればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性284名に聞いたアンケートを参考に「誕生日プレゼントがショボい…やんわり彼女に指摘する方法」をご紹介します。
【１】「これ超欲しかった！マジうれしい！」とイヤミ丸出しで絶賛する
「気の抜けた物しかくれなくなったら、見え透いた指摘をしてもいい気がする…」（10代男性）というように、露骨とも言える言動で不満を漏らす方法です。ただし、怒りを買う可能性が濃厚なので、あくまで「最終手段」と考えたほうがいいでしょう。
【２】「２個目で本当の贈り物を出すパターンでしょ!?」と物欲しげな顔をする
「『ほかにもあるんだよね！』とか言って、物足りない感を出すのはどうでしょう？」（20代男性）というように、これだけでは期待外れだと遠回しに述べる方法です。相手を困らせた場合に備えて、「サプライズを期待しちゃって…」などのフォローも用意しておきましょう。
【３】「お礼にコーヒーでもおごるよ」と安価すぎるお返しを提案する
「思い切って『これはコーヒー１杯分程度の価値』だと表明してみる！」（20代男性）というように、もらった物が自分にとってどれくらいの値打ちか、例を挙げて示す方法です。ムッとされたら、「俺ケチだから！」とごまかしてしまいましょう。
【４】「いやいや、これテキトーすぎでしょ！」と冗談めかして本音を言う
「明るく非難すれば、マジ怒りじゃないけど満足はしてないって伝わるはず」（10代男性）というように、彼女を傷つけない形で本心をぶちまける方法です。ただし、軽口が通じていないと気づいた時点でさっさと路線変更しないと、不穏な空気が流れそうです。
【５】「もしかして金欠だった？大丈夫？」と彼女の懐具合を心配する
「『給料日前だもんな』と同情して、落胆をカモフラージュする」（20代男性）というように、相手の事情を推し量りつつ、言外に不満を忍ばせる方法です。ただし「どういう意味？」と聞き返されても、「明らかに安物だから…」などと本音を漏らすのは禁物でしょう。
【６】「プレゼント選びって難しいよね」とそれとなく失敗だとわからせる
「もらったタイミングで『喜ばれなかった贈り物』の話をすれば、彼女もピンとくるでしょ！」（10代男性）というように、自らの失敗談と関連づける方法です。時間がたつと今回とのつながりが薄れるので、渡された直後に話すといいでしょう。
【７】「なにより君の気持ちがうれしい」と贈り物自体への明言は避ける
「大げさに『物より心が大事！』と力説する」（20代男性）というように、相手の心遣いに重点を置いて、プレゼントを完全スルーする方法です。勘のいい彼女なら、「裏を返せば物はイマイチってことか…」と気づいてくれるかもしれません。
【８】「どうしてこれを選んでくれたの？」と相手の真意を確かめる
「選んだワケをしつこく尋ねたら、『なんかヘンだったかな…』と疑問に思ってもらえそう」（10代男性）というように、購入に至った経緯を詮索して、ミスチョイスだと匂わせる方法です。真意を知ってプレゼントに納得できたなら、それもひとつの解決でしょう。
【９】「お、サンキュー」と軽く感謝し、さっさと別の話題に移る
「彼女が拍子抜けするくらいサラッと受け取れば、いろいろ察してもらえるのでは！」（20代男性）というように、お礼以上のことは言及せず、態度で示す方法です。どこまで感づいてもらえるかは未知数ですが、真正面から伝えて「クレーム」と取られるよりはマシでしょう。
加減を見誤ると、金輪際なにももらえなくなるおそれもありそうです。危険を犯したくなければ、黙っているのが得策かもしれません。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計284名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
