±ºÏÂ¡¡¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¥Æ¥ê¥ó¤Î³ÍÆÀÈ¯É½¡¡1¥á¡¼¥È¥ë90¤ÎÂç·¿FW¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤è¤¦¡×
¡¡J1±ºÏÂ¤Ï24Æü¡¢¸µ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó¡Ê33¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö99¡×¡£º£¸å¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥Æ¥ê¥ó¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë90¤Ç¹â¤µ¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·èÄêÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ18Ç¯WÇÕ¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÈ×¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤ä¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤â¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ê¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î³§¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÇ®¤¤±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¤â¤¿¤é¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£