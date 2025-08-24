「散歩行く→海入っちまった→そりゃ砂抜く」



【写真】海に入ったあと、おうちのお風呂で「ぐったり」？笑

夏といえば海。暑気払いに海水浴を楽しむ人も少なくないでしょう。それは、わんちゃんたちも同じです。Xユーザーのハリーさん（@yumippe4981）は、2匹の愛犬を連れて海へ出かけたとき、そして帰宅後の2枚の写真を投稿しました。



1枚目には、透き通った青い海に入って笑みを浮かべる白い被毛の「ベニー」くん（5歳・男の子）、茶色の被毛の「ハリー」くん（5歳・男の子）の姿が。一転、2枚目には湯船に浸かってしょんぼりとうなだれるふたりの姿が写っています。



まるで“別犬”のようになったベニーくんとハリーくんの姿に、3.4万件超の“いいね”が殺到。思わず、笑みがこぼれる人から多くの反響が寄せられています。この日、ふたりはどんなひとときを過ごしたのでしょうか。飼い主さんにお話を伺いました。



帰宅後は一変、その後のふたりはどうなった！？

ーー当時の状況を教えてください。



「この日、ふたりを連れてお散歩に行きました。海の警備員の方から犬が泳いだり遊んだりしても良いと確認がとれている場所があるのですが、そこを通ろうとしたところ、ふたりが『海に入りたい』とアピールしてきたんです。このときは、台風が発生していて、雨の合間に出かけたところだったので30分ほど遊んで切り上げました。こうして散歩中、海や水に入ることはよくあります」



ーー“砂抜き”中の様子がいじらしくも愛らしいですね。このあとはどうなりましたか。



「ふたりともおとなしく浸かっていました。お風呂から出たあとは、一緒にお昼寝をしていましたね」



ーーふたりはどんな性格ですか。



「ふたりとも育てやすく、一緒に暮らしやすい子たちです。散歩中、お友だちに会えるととても喜びます。ベニーは木の枝を投げると喜び、ハリーはボール遊びが好き。お友だちとも上手に遊べます。暑い時期は、湧き水が豊富な公園で遊ぶのを楽しみにしています」



ベニーくんとハリーくんの姿に、思わず笑顔になる人が続出。リプライには、共感やツッコミの声があふれています。



「かわええ」

「希望から絶望」

「貝じゃないワン」

「2枚目『解せぬ』」

「あんなに笑ってたのに…」

「ひゃっほい！ からのチーン」

「すごく楽しかったのにすごくしょんぼりしてる」

「砂抜きって…（笑）。塩（潮）抜き？ ふたりの表情がかわいい」

「なんで犬って海とか川とか好きなのにバスタブに入れると、『チーン…』ってなるんだろう。同じ水じゃろがい」



◇◇



インスタグラム「okinawa__labrador」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）