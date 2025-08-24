◆日本ハム１×―０ソフトバンク（24日、エスコンフィールド北海道）

首位ソフトバンクがサヨナラ負けで３連敗。２位の日本ハムとは０・５ゲーム差に迫られた。

ソフトバンクは初回、相手先発の伊藤大海を攻めて2死から近藤健介、山川穂高の連打で一、二塁としたが、中村晃が三振。ソフトバンク先発のリバン・モイネロは2回、3安打で1死満塁とされたものの、田宮裕涼を二ゴロ併殺に打ち取った。ただ打線は3回2死一、二塁の好機も生かせず、６回には先頭の川瀬晃が安打で出塁も続く近藤が一直併殺に倒れた。８回２死二塁では代打の柳町達が遊飛に終わった。

モイネロは８回１２６球、無失点で降板したが、１１勝目はならず。９回は松本裕樹が抑えて延長に入った。伊藤は９回１２９球、無失点で降板した。

延長１０回、ソフトバンクは２死二塁の好機を迎えたが、近藤が３回２死二塁、８回２死二塁に続いて、この日３度目の申告敬遠で一、二塁となり、山川は三ゴロに倒れた。その裏、３番手の杉山一樹は２安打１死球で１死満塁とされ、奈良間大己に中前へのサヨナラ打を浴びた。