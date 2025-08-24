桐谷美玲キャスターと森圭介キャスターの“キリ・モリ”コンビが暮らしに役立つ情報を紹介するコーナー『キリモリっ！』。今回は2つの食材“だけ”で作る簡単料理「だけメシ」の第4弾。コンビニで買える定番商品を組み合わせて、超時短のアレンジ飯が完成！

■コンビニ飯をアレンジするだけ！

森圭介キャスター

「さぁ桐谷さん、今回のキリモリっ！ですが、コンビニ」

桐谷美玲キャスター

「コンビニですか？」

森キャスター

「今回、楽チン！コンビニアレンジ飯を教えていただける」

桐谷キャスター

「コンビニ飯ってそれだけでおいしい」

森キャスター

「それをそのままいただくロケになるかも」

桐谷キャスター

「早く終わりそうですね」

森キャスター

「巻きそうですね」

今回は…

桐谷キャスター

「おいしい！」

森キャスター

「これ本当にスゴい！絶対やってください、皆さん」

今すぐコンビニで買えるアレコレを組み合わせ、今までになかったアレンジ飯を教えてもらう、キリモリ術！

■ちはるさん「だけメシ」ワザで簡単美味！

教えてくれるのは、４度目の登場、料理研究家のちはるさん。レシピ本の著者でもあり、６歳の息子を持つちはるさんといえば、2つの食材“だけ”で、超簡単に作れて、パッと見、頑張ったように見える「だけメシ」。

以前、教えてくれたのは、青ねぎを手で折り、豚肉で巻いて焼くだけの驚きの料理！

桐谷キャスター

「え⁉」

森キャスター

「いいねぇ〜」

簡単、時短、“キリモリレシピ”を教えてくれる達人なんです！そんな、ちはるさんが作っておいしかった、イチオシのコンビニアレンジ飯をご紹介！

■子どもと一緒に調理も簡単！

まずは、組み合わせでおいしさ倍増！定番商品が劇的チェンジ！

ちはるさん

「1つめは、この２つを使います」

桐谷キャスター

「おいなりさんときんぴらごぼう」

使うのは、どこのコンビニにも売っている、パック入りのきんぴらごぼうと、たわら形のいなり。

森キャスター

「いなりはめちゃくちゃよく買います」

ちはるさん

「同時に口に運ばないと得られない幸せがある」

森キャスター

「気になるなぁ〜」

どうアレンジするのか？調理開始。

ちはるさん

「アルミホイルの上でひっくり返して並べる」

森キャスター

「なんでアルミホイル？」

それは後ほど明らかになるとして、まずはアルミホイルの上で、油揚げの口が上にくる状態で、いなりを並べます。

ちはるさん

「（いなりを）開いて、内側にたたみながら中の寿司を押す」

森キャスター

「どゆこと？どゆこと？」

いなりの入り口部分の油揚げを内側に折りたたみ、ご飯が見える状態にします。この時、上から少し押して、倒れにくくするのがポイント。

森キャスター

「せっかく閉じてあるのに？」

桐谷キャスター

「これ子どもでもできます」

ちはるさん

「一緒にやるといいかも」

■定番商品がひと手間で驚きの一品に！

ここで、もう1つの商品！

ちはるさん

「きんぴらごぼうをここに乗せる。たったそれだけでこんなにおいしくなる」

まだあまり、意外性はないですが、このあとのひと手間で驚きの料理に変わるのだとか！そのひと手間が…

ちはるさん

「こちらをかけまして」

森キャスター

「やったー」

いい塩梅でムニュムニュっと、これをトースターで焼きます。

桐谷キャスター

「だからアルミホイル」

森キャスター

「そういうことか！」

ちはるさん

「そう！いなりをトースターでおよそ５分、表面の油揚げとマヨネーズに焼き目がついたら」

森キャスター

「ありがとう」

桐谷キャスター

「天才！」

コンビニのきんぴらごぼうといなりのアレンジ飯が…

ちはるさん

「焼きマヨいなり」

見た目も食欲をそそる、一品に！調理時間わずか７分！どう変わったのか？

桐谷キャスター

「おいしい！おいしいですよ」

森キャスター

「うまい！」

桐谷キャスター

「マヨネーズきいてる。きんぴらごぼうのシャキシャキ感、おもしろい」

森キャスター

「食感のコンビネーションすばらしい。大人向けだったら、ちょっと七味唐辛子」

ちはるさん

「絶対に日本酒ですね」

■意外な組み合わせも「アレンジ飯」に！

続いては、子どもも大好きなアレが、工夫１つで大変身！

ちはるさん

「続きましては…」

森キャスター

「冷凍庫から？なんだ？なんだ？」

ちはるさん

「こちらの２つを使います」

桐谷キャスター

「ポテトとねぎ」

冷凍ポテトとカット済みのネギ、あまり見ない組み合わせですが…

森キャスター

「どうアレンジします？」

桐谷キャスター

「ポテトの上にかける」

ちはるさん

「ファストフードで食べなかったポテトとか」

森キャスター

「しなしなになったやつ」

ちはるさん

「あれも応用できます」

まずは、火をつける前のフライパンにごま油。そこに…

ちはるさん

「まんべんなく広がるくらい入れていただいていいですか？」

桐谷キャスター

「凍ったまま？」

森キャスター

「火をつけずに？」

ちはるさん

「大丈夫です」

冷凍ポテトは凍ったまま中火で４分間、じっくり火を通していきます。

ちはるさん

「その間に、タネを作ります」

２人

「タネ⁉」

■常備の材料で作れる“タネ”とタレ

薄力粉に片栗粉、鶏がらスープの素を入れ、水で混ぜ、ちはるさんのいうタネを作ります。一体何ができるのか？

森キャスター

「桐谷さん、もうわかる？」

桐谷キャスター

「アレじゃないかな？という予想はある」

そして、ここで！

ちはるさん

「冷凍の刻みねぎを入れてください、好きなだけ」

森キャスター

「分かったかも、せーの…で言います？」

2人

「せーの…チヂミ！」

ちはるさん

「正解です」

森キャスター

「ポテト入ってた？」

ちはるさん

「じゃがいものチヂミにしたらおいしいだろ！ってことですね」

チヂミの中でも人気の高い「じゃがいもチヂミ」をコンビニの冷凍ポテトを使うことで、芋の下処理が不要となり、調理時間も大幅に短縮するんだそう。

森キャスター

「せーの！おお！いいじゃない！これは全く想像していなかった」

ひっくり返した後、上から押すと空気が抜けて、よりチヂミっぽい仕上がりに。

ちはるさん

「今回ニラじゃなくてねぎ、ちょっと和風にスゴくおいしいみそダレを作ります」

みそ大さじ1、チューブのしょうが、しょうゆ、ごま油をそれぞれ大さじ2分の1ずつ、砂糖大さじ１杯半で作る特製のみそダレ。仕上げに、チヂミにごま油をまわしかけ、香ばしい風味をつければ…

■ポテト×ねぎ＋工夫でチヂミ風に！

ちはるさん

「完成！」

森キャスター

「これも簡単だわ！」

冷凍ポテトと刻みねぎのアレンジ飯が…

ちはるさん

「じゃがいもとねぎの和風チヂミ風です」

桐谷キャスター

「いただきます」

森キャスター

「うまい！」

桐谷キャスター

「おいしい、ポテトがカリカリしているけど、フワッとしてる。タレが抜群！めちゃくちゃおいしい〜（言葉にならないウマさ）」

■簡単・時短で大変身！コスパも抜群！

簡単すぎるので30秒で教えます。コンビニアレンジ冷やしうどん。使うのは、冷凍うどんと、明太ポテトサラダ！1食253円とコスパも抜群！

それでは、スタート！まずは冷凍のうどんをレンジで温めます。その間に…

ちはるさん

「こちらを、つぶして…」

明太ポテトサラダを、袋の上から手でつぶし、マッシュポテトくらい柔らかくします。温まったうどんを氷水で冷やしお皿へ移したら…

ちはるさん

「明太ポテトサラダを、和えます」

明太ポテトサラダをうどんに和え、めんつゆをまわしかけるだけ！

ちはるさん

「完成です！」

桐谷キャスター

「できちゃった」

森キャスター

「これはどうなんだろう？」

コンビニの明太ポテトサラダがパスタソースならぬ、うどんソースに大変身！

桐谷キャスター

「エヘ♡めっちゃおいしいです」

森キャスター

「ポテトがクリームになっている」

桐谷キャスター

「全部合わさって、めんつゆがまとめている。クリームうどんの感覚、スゴいですね」

■コンビニ“王道商品”も「だけめし」料理に！

続いてはこの時期オススメ！あの“王道商品”で絶品混ぜごはん！

ちはるさん

「こちらの２つを使います。おにぎりとサラダチキン。（おにぎりは）おかかと梅を使います」

森キャスター

「具材が大事？」

ちはるさん

「この組み合わせが私の中では一番おいしかった」

桐谷キャスター

「おにぎりはアレンジのしようがないですよね？右手におかか、左手に梅で交互に食べ、サラダチキンをつまむ」

森キャスター

「答えが出ましたね」

具材は梅とおかか、サラダチキンはほぐれた状態で売っているものがありますが、なければ細かくほぐしていきます。

ちはるさん

「おにぎりは開けて、ご飯の部分だけここに入れてください」

この時、外した“のり”が後ほど重要な役割に！そして、サラダチキンを投入！

森キャスター

「これはなんですか？」

桐谷キャスター

「見たことのない状態です」

森キャスター

「妙な罪悪感すら出てきました」

あとはごま油をかけて、混ぜるだけ！

■調理時間3分！組み合わせで劇的チェンジ

ちはるさん

「夏って暑くてこってりみたいなのがなかなか食べられない。梅ってさっぱりしますし、（おかかの）かつお節が入っていることで、出汁代わりになるのでこの組み合わせがオススメ」

森キャスター

「ごま油を入れたことで、とてもいい香りします」

ちはるさん

「覚えてますか？のりを外したこと」

森キャスター

「忘れてました」

残しておいたのりを細かくちぎり、混ぜ合わせます。コンビニおにぎりは、のりがパリパリ！ちぎりやすく、香りもたち、おいしくなるんだそう！

ちはるさん

「完成です！」

森キャスター

「急に完成きた」

調理時間たった３分、食欲の湧かない夏にぴったりな混ぜごはんの完成！

桐谷キャスター

「フフッ♡おいしい〜、梅とおかか、すごく合うし、チキンのうま味もギュッと入ってくるし、ごま油がまとめてくれています」

森キャスター

「うれしい、めちゃくちゃうまい。令和に入って一番うれしいかも」

ちはるさん

「そんなに⁉」

■今すぐマネしたい！アレンジ術

冷やし茶漬けもオススメとのことで、早速試してみると…

森キャスター

「優勝です。夏バテふっ飛ぶね」

桐谷キャスター

「みょうがとか上にかけてもおいしいですね」

ちはるさん

「わさび合うんですよね」

森キャスター

「わさびもいいよね〜」

桐谷キャスター

「こんな組み合わせ方あるんだって驚きもあって、今すぐやりたい！家帰って」

森キャスター

「ロケが信じられないくらい短い」

(2025年８月21日放送『news every.』より)