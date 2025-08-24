白木屋、笑笑、魚民などモンテローザの店舗で「キリン一番搾り生ビール」何杯飲んでも1杯100円に！《25日限定》

モンテローザは、2025年8月25日に、白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴など全国の対象818店舗で、LINE・アプリ会員限定の「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を開催します。

公式アプリ「モンテアプリ」会員と対象店舗のLINE友だち限定

モンテローザの公式アプリ「モンテアプリ」の会員か、対象店舗のLINE公式アカウントのお友だち登録会員限定で、「キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）」を何杯注文しても1杯100円で楽しめます。

厳しい残暑が長引くこの夏、キンキンに冷えた「キリン一番搾り生ビール」がお得に味わえます。

注文時にLINE・モンテアプリ内に表示されるクーポンを提示してください。グループ1人の提示で全員が利用可能です。

別途チャージ料（席料、お通し代）がかかります。また、1人につき330円以上の料理を2品以上注文する必要があります。

開店（15時）から閉店時間（ラストオーダー）までの注文限定。開店時間は店舗ごとに異なります。ほかのキャンペーンやセール、クーポン券、割引券などとの併用はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部