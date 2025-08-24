ÍµÈ¡Ö²æ¡¹¤ÎÀ¤³¦¤À¤È36ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¿·¿Í¡×ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Î¸½Ìò°úÂà¤Ë¸ÀµÚ
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦°ÂÅÄÏÂÇî¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÅÄæÆÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃæÅÄæÆÁª¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡ÖÃæÅÄÁª¼ê¤Ã¤Æ36ºÐ¤À¤è!? Áá¤¤¤è¤Í¤§¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ëÍµÈ¡£·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤âÈæ³Ó¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÀ¤³¦¤À¤È36ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¿·¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¡È»Å»öÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÅÄ¤¬¡ÖºÇ¶á¡Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î°úÂà¤¹¤ëÇ¯Îð¤¬¡ËÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¡Ê50ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡Ë»³ËÜ¾»¤È¤«¡Ê48ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡Ë¹©Æ£¸ø¹¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÊÆüËÜÌîµå¤Î¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤½¤ì¤Ç¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¹ó»È¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È°úÂàÇ¯Îð¤¬Áá¤¤ÍýÍ³¤ò¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°úÂà¸å¤Î¡È¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Öµ¬ÄêÏ©Àþ¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤«¥³¡¼¥Á¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤È¤«¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÃæÅÄæÆ¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤À¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡×¤ÈÍµÈ¡£
¥³¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÃæÅÄÁª¼ê¤ÏËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È3µåÃÄ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÊ£¿ôµåÃÄÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡© Íî¹ç¡ÊÇîËþ¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡ÊÅö»þ¥í¥Ã¥Æ¥ª¥ê¥ª¥ó¥º¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢ÃæÆü¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÃæÆü¤Ê¤ó¤À¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃæÅÄæÆ¤Ï¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡¢°ÂÅÄÏÂÇî
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
