今年も「ルルルン」から金木犀の香りが登場季節の変わり目でゆらぎがちなお肌にぴったり。

Dr.ルルルンは、2025年8月22日現在、秋限定の「プレミアムルルルン 金木犀 （キンモクセイの香り）」を販売しています。

"秋の隠れ敏感肌"をやさしくケア

秋は、夏に受けた紫外線でダメージが表面化しはじめる季節。さらに気温の低下や寒暖差によってバリア機能や保湿力の低下にも注意が必要です。

今回登場する「プレミアムルルルン 金木犀 （キンモクセイの香り）」は、そんな季節の変わり目の肌をすこやかに整えてくれる秋限定の商品。金木犀の甘い香りにも癒やされます。

肌荒れを防ぎ、いきいきとした肌へと導く「金木犀花エキス（整肌成分／モクセイ花エキス）」を配合。また、ふきとることで古くなった角質によるくすみをケアする「和梨エキス（整肌成分／アスペルギルス・ナシ葉発酵エキス）」、肌をみずみずしいうるおいで満たす「マルメロエキス（保湿成分／クインスシードエキス）」が使用されています。

*ふきとりによる

7枚入り×3袋で、価格は1540円。

全国のバラエティストア、ルルルン公式オンラインストアで順次販売中です。

「プレミアムルルルン 金木犀（キンモクセイの香り）」は数量限定。商品の詳細は公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部