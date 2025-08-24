¥ä¥¯¥ë¥È¡¦»³ÅÄ¤¬¤ï¤º¤«1ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¡¡3²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¯¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¡¡µå¾ìÁûÁ³
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î24Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»³ÅÄÅ¯¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬24Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤ï¤º¤«1ÂÇÀÊ¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö6ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£Ä¾¸å¤Î3²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¡¢ÀÖ±©¤¬ÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¸òÂå¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤¶¤ï¤á¤¤¬¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°»þÅÀ¤Çº£µ¨¤Ï94»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨¡¦221¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£23Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë9¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄµåÃÄµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë12Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿
¡£