¾¾ºä²°¾åÌîÅ¹¤Î¿©ÉÊ¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ïºß¸Ë°ìÁÝ¤ÎÈ¾³Û¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ªÃæ¸µ¥®¥Õ¥È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤¬ÇúÇä¤ì¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢0±ß¤ËÃÍ²¼¤²¤·¤Æ¤Þ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ë¡¢ÏÃÂê¤Î¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¡£
¢£Êª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÆÀ¤¹¤ëÇã¤¤Êª½Ñ¡É¤È¤Ï¡©
ÃÍ¾å¤²¤Î²Æ¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£³¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡ÈÆÀ¤¹¤ëÇã¤¤Êª½Ñ¡É¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢½¬¤¤»ö¤Îµ¢¤ê¤À¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¡£
40Âå½÷À
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡Ê¤è¤ë¡Ë7»þ¤È¤«8»þ¤È¤«ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó³ä°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª½Ñ¡£ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
40Âå½÷À
¡Ö¤ª»É¿È¤È¤«¤ªµû¤È¤«¡¢È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇã¤Ã¤Á¤ã¤¨Çã¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
°ìÊý¡¢ÀáÌó¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡Ä
30Âå½÷À
¡Ö¥»¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÉþ¤È¤«¿©´ï¤È¤«¡×
¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇã¤¤Êª½Ñ¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö²Æ¤Î¥»¡¼¥ë¡×¡£
ÍÎÉþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾¾ºä²°¾åÌîÅ¹¤Î¡Ö¿©ÉÊÂçÆÃ²Á»Ô¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê8·î25Æü¤Þ¤Ç¡Ë
½÷À
¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÍÑ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÉÊ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁÀ¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂç¹¥É¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ªÃæ¸µÍÑ¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡£
16ËÜÆþ¤ê¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ÏÌóÈ¾³Û¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï6³ä°ú¤Ë¡£¤ªÃæ¸µ¤Î»þ´ü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢ºß¸Ë°ìÁÝ¥»¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä
ºÅ»öÃ´Åö¡¡»³ÅÄÎ´Ç·¤µ¤ó
¡ÖÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ª°Â¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤»º¡ÖÀ¸½©ºúÀÚ¤ê¿È¡×¤Ï1kg 2160±ß¡£¿ô¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢15ÀÚ¤ì¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤»ºÊª¤Î²Á³Ê¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î´ÌµÍ¡Ö¹È¤º¤ï¤¤¤«¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤ÏÈ¾³Û¤Î299±ß¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÌÀÂÀ»Ò¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï10ËÜÆþ¤ê680±ß¤ÈÌó3³ä°ú¤¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÍ¾¾êºß¸Ë¤Î¤¿¤á¡ÖÇä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤Êý¤¬¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡×¡£
¡È¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´ÈÓ¡ÉÉ÷Ì£¤Î¡ÖÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤Õ¤ê¤«¤± 129±ß¡×¤Ï¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¤È1ÂÞ¤¢¤¿¤ê21±ß¤ªÆÀ¤Ë¡£
¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤Ï¡ÖÄ«¤ÈÈÕ¤Î¤ß¤½½Á¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î½Ð½Áº«ÉÛ¤ò¹ØÆþ¡£¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤È7ÂÞ¡£
½÷À
¡ÖÌóÈ¾Ç¯Ê¬¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¤«¤éÍè¤¿½÷À¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢50ÂÞÆþ¤ê1296±ß¤Î¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¤¿¤Þ¤Í¤®¥¹¡¼¥×¡×¡£1ÇÕ¤¢¤¿¤êÌó26±ß¤Ç¤¹¡£
½÷À
¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤«¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤«¥¿¥Þ¥Í¥®¤È¤«¥Ë¥ó¥¸¥ó¤È¤«Æþ¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î½÷À¤Îº£Æü1ÈÖ¤Î·¡¤ê½Ð¤·¤â¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î½÷²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë´õ¾¯¤Ê¡Ö½ã¿è¥¢¥«¥·¥¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä 450g 2069±ß¡×¡£Èé¤ò¤à¤¤¤¿¥ì¥â¥ó¤Ë1ÆüÄÒ¤±¤Æ¡¢Ãº»À¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤ªÆÀ¤À¤é¤±¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¾ïÏ¢µÒ¤òÈ¯¸«¡£
½÷À
¡Öº£²ó¤Ç4²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×
¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤ÎÇß´³¤·¡£
ºÇ½é¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢400g 2160±ß¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¹¡£
½÷À
¡Ö¤³¤ì¡Ê¥«¡¼¥È¡Ë¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©Çß´³¤·¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤ë¡×
Ì¼¤µ¤ó¤Ë¥«¡¼¥È¤òÍÂ¤±¡¢ºÆ¤Ó½Ð¿Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢3¸®ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡Ä
½÷À
¡ÖÌõ¤¢¤ê¡ÊÉÊ¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·Á¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×
µª½£Æî¹âÇß¤Î¡Ö¤Ä¤Ö¤ìÇß ¤·¤½ÄÒ¤±¡×¤ò1kg 2376±ß¤Ç¥²¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£²ó¤ÏÇã¤¤¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó51¿Í¤Ë¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç6318±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÈºÇ½ªÅª¤ËÌµÎÁ¡É¤Ë ¶Ã°ÛÅª¤Ê°Â¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×
¿©ÉÊ°Ê³°¤Ç¤Î¡È¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤Êª½Ñ¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê°Â¤µ¤ò¸Ø¤ë¤ªÅ¹¤òÈ¯¸«¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
Ãæ¸ÅÉÊ¤Î¡ÖÇä¤ê¤Þ¤¹¡¦¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¾ðÊó¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ë22Å¹ÊÞ¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÇÌó3ÇÜ¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ
¡ÖÃÍÃÊ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÁ´Á³°Â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Æ°ºî³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤ë¡×
¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¤Ï¿·ÉÊ¤À¤È1Ëü7000±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÃËÀ
¡Ö¼ÂºÝÃæ¸Å¤ÇÇã¤¦¤È2500±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¸«¤Æ¡¢³ä¤È¤¤¤¤¤Î¤ÇÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
Â¾¤Ë¤Ï¡¢500±ß¤Î¤¿¤³¾Æ¤´ï¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Î¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ï300±ß¡£
¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤ÎÃµ¤·¤â¤Î¤Ï¡Ä
½÷À
¡Ö¤³¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÉÊ¤ÇÇã¤¦¤È5000±ß¶á¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
Ì¼¤µ¤ó¤¬ÀöÌÌ½ê¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤ÎÆ§¤ßÂæ¤ò1000±ß¤Ç¥²¥Ã¥È¡£
½÷À
¡ÖÄ¹½÷¤Î¤È¤¤ÏÂè°ì»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿·ÉÊ¤Ç¤½¤í¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿ÍÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¹â¤µ¡£ÁáÂ®¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Ï¡ÖÃæ¸Å¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤â¤ª¤â¤Á¤ã¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃµº÷Ãæ¡£¤Ê¤ó¤È¡¢5¿Í¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ò¤â¤Ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
½÷À
¡ÖºÇ½é¤Ï¿·ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°Ë°¤¤Á¤ã¤Ã¤ÆÍ·¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¤³¤ÎÆüÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢³¨ËÜ3ºý¡£¤½¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡©
½÷À
¡ÖÁ´Éô100±ß¤Ç¤¹¡×
¹ç·×¤Ç300±ß¡£¥¥ê¥ó¤Î³¨ËÜ¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÆÂç¥´¥ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤âÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¼¡¤Î¿Í¤Ø¡£¤³¤ó¤Ê¹©É×¤â¡Ä
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤1½µ´Ö¤È¤«10Æü¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÍ²¼¤²¤·¤Æ¤Ç¤âÇä¤ê¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
N¥¹¥¿
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤ó¤È0±ß¤Ç¤¹¡×
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ë¡£
½÷À
¡Ö¡Ø0±ß¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×
½éÍèÅ¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÃµ¤·µ¤Ê¬¤ÇÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤ÏÂ¿©´ï¤Î¥»¥Ã¥È¡£¸µ¡¹¤Ï2000±ß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
½÷À
¡Ö¤ª¡ª500±ß¤À¤è¡¢Çã¤Ã¤Æ¤³¡ª¡×
µ¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÂ¨Çã¤¤¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡Ä
½÷À
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇã¤¦¡×
ÁÀ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡£
¤³¤Î¡ÖÁëÉÕ¤¤Îµû¾Æ¤¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ 800±ß¡×¡£´õË¾²Á³Ê¤Ï¡©
½÷À
¡Öº£800±ß¡£ÀÚ¤ê¤è¤¯500±ß¡×
¢£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤òÊâ¤¯¤À¤±¡ª¡ÖÊâ¤¤¤ÆÃù¤á¤ë¥Ý¥¤³è¡×
Â³¤¤¤Æ¤Î¡ÈÆÀ¤¹¤ëÇã¤¤Êª½Ñ¡É¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¡£
N¥¹¥¿
¡Ö¤¹¤¿¤¹¤¿Êâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
N¥¹¥¿
¡Öº£¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
½÷À
¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤â¡¢¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤ê¡×¡Ö¤Ï¤º¤ì¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬¡£¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©
½÷À
¡ÖÊâ¿ô¤¬Ãù¤Þ¤ë¤È¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
½÷À¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¡×¡£¼Â¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¡¼¥ëÆâ¤ò1000ÊâÊâ¤¯¤È¡¢WAON¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤Ï¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢1000ÊâÃ£À®¡£¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
N¥¹¥¿
¡Öº£¡¢Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
½÷À
¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥²¥Ã¥È¡£
¤³¤³¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç½ÐÍè¤ë¡ÈÆÀ¤¹¤ëÇã¤¤Êª½Ñ¡É¤Ï¡ÖÊâ¤¤¤ÆÃù¤á¤ë¥Ý¥¤³è¡×¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Ãæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ä
±Ä¶ÈÅý³çÉô ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡ÃÝÅÄÇ¦ ÉôÄ¹
¡ÖÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤ªÆÀ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¥¹¥¿ÈÉ¤¬Êâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ìó10Ê¬¤Ç¤¯¤¸¤¬°ú¤±¤ëÊâ¿ô¤Î1000Êâ¤òÃ£À®¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡£
N¥¹¥¿
¡Ö¤Ï¤º¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ï¤º¤µ¤Ê¤¤Î¢¥ï¥¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡Ä
½÷À
¡ÖËè·î20Æü¤È30Æü¤Ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Ç5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¡×
¤³¤Á¤é¤Î½÷À¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤¯¤¸¤ò13²óÊ¬¤âÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
