マナカナ＆ザ・たっち＆佐藤三兄弟ら「双子三つ子会」開催 7組15人の豪華集結ショットに「みんな似すぎ」「勢揃いですごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】女優の三倉茉奈・三倉佳奈が24日、それぞれのInstagramを更新。第2回「双子三つ子会」の開催を報告し、話題を呼んでいる。
茉奈は「第二回『双子三つ子会』開催」と報告し、「双子三つ子トーク、永遠と喋っていられる」と同じ境遇の人たちとの交流の楽しさを表現。佳奈は「双子同士聞きたいこと話したいこといっぱいで時間が足りない」とコメントし、「みんなお互いに『みんな似てる、自分たちが1番似てない』と言い合ってました」と会の様子を詳しく紹介した。ザ・たっち、吉田たち、佐藤三兄弟、ダイタク、MIOYAE、はんなみいなを含む計7組15人が参加したと明かした。
この投稿に、ファンからは「面白そう」「貴重な会ですね」「温かい時間」「みんな似すぎ」「勢揃いですごい」「次回も楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆マナカナ、第2回「双子三つ子会」開催を報告
