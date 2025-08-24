Áí±äÄ¹¤Ï200mµ¬ÌÏ¡Ä¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎËÉ¶õ¹èÆâÉô¤¬½é¸ø³«¡¡ÀçÂæ»ÔÃÏ²¼¤Ëº£¤Ê¤ª»Ä¤ë¡ÄµðÂçËÉ¶õ¹è¤¬Ìä¤¦Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ÎÃÏ²¼¤«¤é¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤ß¤é¤ì¤ëËÉ¶õ¹è¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÆâÉô¤Î±ÇÁü¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µðÂçËÉ¶õ¹è¤¬»ä¤¿¤Á¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡£
ÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ëÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¡£Àï»þÃæ¤Ë·¡¤é¤ì¤¿ËÉ¶õ¹è¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÃÏ²¼¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÆâÉô¤Î±ÇÁü¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¸¦µæ²ñ¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áí±äÄ¹¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¾å¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀçÂæ¡¦¶õ½±¸¦µæ²ñ¡¡¿·ºÊÇî»Ò¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î³¹¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ËÉ¶õ¹è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
1945Ç¯7·î10Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ëÀçÂæ¶õ½±¤Ç¤Ï1399¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ²¼ËÉ¶õ¹è¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀçÂæ»Ô¤Ë½»¤à¾±»ÊÀ¿¤µ¤ó¡Ê¼èºàÅö»þ89¡Ë¤â½õ¤«¤Ã¤¿°ì¿Í¡¢Åö»þ12ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Àè¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤ÇËÉ¶õ¹è¤ÎÈâ¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±»ÊÀ¿¤µ¤ó
¡ÖÂçÀª¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È10Ê¬¤¯¤é¤¤ÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
µîÇ¯¡¢¸¦µæ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÈºÆ¤ÓËÉ¶õ¹è¤ËÆþ¤Ã¤¿¾±»Ê¤µ¤ó¡£Åö»þ¤ÏÇú·â¤Î²»¤À¤±¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾±»ÊÀ¿¤µ¤ó
¡ÖÆ¬¾å¤«¤é¥É¥É¥É¡¢¥´¥´¥´¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÇúÃÆ¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤Î²»¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÀçÂæ¶õ½±¤Ç¤Ï¡¢Âç¾®¤¢¤ï¤»20ËüÈ¯°Ê¾å¤Î¾Æ°ÐÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¡¢³¹¤Ï¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»ÔÆâ¤Ë¤ÏËÉ¶õ¹è¤¬¤ª¤è¤½5Ëü¤«½êÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÏÄíÀè¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Î´Ê°×Åª¤Ê¤Ä¤¯¤ê¡£ÃÏ²¼¤Î´è¾æ¤ÊËÉ¶õ¹è¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ìÉô¤Î»ÔÌ±¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ç¸«¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾±»ÊÀ¿¤µ¤ó
¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤ÎÄ¾·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤«¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À±ì¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×
ÀçÂæ»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÃÏ²¼¤Ë»Ä¤ëËÉ¶õ¹è¤Ï¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¾Ü¤·¤¤¾ì½ê¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
80Ç¯Á°¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³¹¤Ë¤â¶õ½±¤Ë¤è¤ëÀï²Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòµ·,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ,
Áòº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹