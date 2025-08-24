CATレディース最終日

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開催された。首位と8打差の28位から出た安田祐香（NEC）は1イーグル、4バーディー、2ボギーの68で回り、通算5アンダーで12位だった。最終18番はスーパーイーグルでフィニッシュ。実況席も思わず「おおー！ すごい！」と仰天する一打だった。

3アンダーで迎えた最終18番パー5。安田がフェアウェーから放った第3打は、グリーン上で2バウンドしたところで方向転換。ピン横3メートルほどの距離からカップに向かって一直線に転がった。ギャラリーがざわつく中、ボールはそのままカップイン。安田は両手を挙げて声援に応え、満面の笑みを浮かべた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが「劇的な締めくくり #安田祐香 の最終ホール・サードショットは傾斜を転がってそのままカップイン」と記して映像を公開。スーパーイーグルに、実況席は「入ったー！」「おおー！ すごい！」と驚きの声をあげた。



