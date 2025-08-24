日本で働く外国人は230万人を超えて過去最多に。その背景にあるのは、深刻な人手不足です。

日本で働く外国人は過去最多の230万人超

様々な業界で重要な戦力となっている、外国人労働者。



飲食業界としては、新潟県内最大規模の受け入れを始めた飲食店グループに密着しました。

“レストランを持ちたい”夢をかなえるため日本へ

今年6月。新発田市役所の窓口近くに外国人の姿が。





新発田市の飲食店が15人を受け入れ

日本で働くため、ネパールからやってきた人たちです。こちらはリジル・プラディプさん、29歳。夢をかなえるため、日本を目指しました。《リジル・プラディプさん》「将来の夢がたくさんありますから、レストランを持ちたいです。楽しみです」

プラディブさんたちが持っているのは、レストランなどの調理、ホール業務などができる『特定技能1号の』資格。最長5年、日本で働くことができます。



新発田市を中心に飲食店を展開する『サクラフーズ』が15人を受け入れました。飲食業界としては新潟県内で最大規模となります。



半年前から準備を進めてきました。



事務所の一角に用意された、食品や生活用品の数々。これは……。



《サクラフーズ広報・豊野正樹 部長》

「従業員が1人1品ずつ、皆さんが来るってことに対して感謝の気持ち。おもてなしの気持ちのために1人1品ずつ持ち寄りましょうという運動をした『1人1品運動』のあらわれです。消耗品が主なんですけど、ティッシュとかトイレットペーパーとか自転車とかすごいいい物、高級なものもプレゼントしてくれた人もいて、びっくりしてます」

日本語のメニューに調理や配膳 覚える事ばかり

プラディブさんたちが働くのは、県内に5店舗ある『製麺屋食堂』。定食やラーメンなどメニューの多さが売りの店ですが、日本語でメニューを覚えなくてはなりません。



配属されたら、まずは野菜や肉などを切る下ごしらえが仕事に。経験を重ねたら、接客も覚えていきます。



社長の望月和弘さんは彼らを受け入れた理由について、次のように話します。



《サクラフーズ・望月和弘 代表取締役社長》

「営業したくても、人がなくて閉店したりとか。そういったお店が非常に増えている中で、我々も当然同じような状況にありまして、これからも伸ばしていきたいんですけど、我々日本人だけの人材では厳しいという事で」

日本で働く外国人は230万人超 12年連続で過去最多を更新

日本で働く外国人は、去年230万人を超え、12年連続で過去最多を更新しています。



新潟労働局によると、去年10月末時点で県内では14,358人と、こちらも過去最多に。少子高齢化にともなう、労働力不足が背景にあります。

受け入れのきっかけ アルバイトのネパール人大学生

サクラフーズはモバイルオーダーなども取り入れてきましたが、人手不足は解消できなかったといいます。



そうした中、今回受け入れを決めたのは、アルバイトをしていたネパール人の大学生が、日本人と同じように生き生きと働いていたのがきっかけでした。



《サクラフーズ・望月和弘 代表取締役社長》

「店長や周りのスタッフから、お客さんの方が厨房に外国人が入っていることでの受け止め方っていうのは、どういう風に取られるのかといった心配。日本人はどうしても海外の方にまだまだ慣れていない部分があると思う。接してみれば彼らの勤勉さ、優しさを受け止めて、やってくれるんじゃないかと思います」

研修には言葉の壁も

ネパール人と一緒に働くことになった、製麺屋食堂総本店の高橋店長。言葉の壁を感じていました。



《製麺屋食堂総本店・高橋学 店長》

「まずは日本語を理解してくれればいい。例えば、白菜のそぎ切りをなんて言えば伝わるのか。自分たちも手探りの状態からのスタートなので、私らもどう仲良くなろうか、そこからまず考えてます」

いよいよ店がオープン

《朝礼》

「おはようございます。きょうからネパールからの研修生が来られました。戦力になってもらえば、人員不足の解消になると思います。

皆さんもお休みが増えます。ちょっとでも皆さんの負担が減るようにという事で、会社が考えた秘策です」



店がオープンし、厨房の忙しさがピークに。



そんな中、プラディブさんは洗い場を担当しますが、聞きたいことがあってもなかなか声が届きません。



《高橋 店長》

「我々がいらっしゃいませと言ったら、一緒に大きな声で」



高橋店長から指示のあった『いらっしゃいませ』のあいさつ。日本語を理解することはできていたのでしょうか。



「いらっしゃいませ」



《プラディブさん》

「・・・」

歓迎会には日本とネパールの料理が並ぶ

配属から数日後、各店舗の店長も集まって歓迎会が開かれました。



テーブルに並んだのは、刺身や天ぷらに寿司。さらにネパールの料理も。プラティプさん、初めてワサビに挑戦します。



《高橋 店長》

「子どもの初めてを見てるみたいで面白いです」



一方で、ネパールの料理は日本人の舌に合うのか。



《他店のスタッフ》

「グー！」



料理を愛する者同士、国籍を超えて心を通わせます。

日本食レストランを開く夢を持って日本へ

日本食レストランを開く夢を持つ、プラティプさん。会社が借りているアパートで、他の店舗で働くネパール人と2人暮らしをしています。



ネパールでは父・母・妹2人と5人家族のプラディプさん。



ネパールのホテルのレストランで3年間働き、日本へ渡るための費用を貯めたといいます。



《プラティプさん》

「日本は技術力が非常に高くて、給料も高い。家族は日本に行ったことを喜んでくれている。電話がかかってきて『よく勉強して、よく働いて』と言ってくれます」



ネパールの平均年収は約50万円。日本の平均年収と9倍ほどの差があります。



《プラティプさん》

「今の課題は言語。内容は理解しているのに、会話になっていないので、なかなか言い返せない」

働き始めて1か月経ち揚げ物の担当も

日本で働き始めて1か月。肉の仕込み作業だけでなく……。



《高橋 店長》

「チキン南蛮丼1つ」



プラティプさんは揚げ物の担当も任されていました。当初、言葉の壁を感じていた高橋店長。



今では日本の父のように、プラディプさんと接しています。

外国人労働者は新潟の飲食業界にとっても貴重な戦力に

高橋店長に毎日提出しているという、プラディプさんの業務日誌です。



今日は何をしたのか、うまくできなかったことなど、日本語で紙いっぱいに書かれています。



《高橋 店長》

「彼はトップですよ。ハートではナンバーワン」



《プラティプさん》

「みんな親切、とても協力的。私もたくさん助けたい」



少子化が進む日本で欠かせない存在となった、外国人労働者。



新潟の飲食業界にとっても、貴重な戦力になりそうです。