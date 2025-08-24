巨人は２４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）を２―４と敗北を喫し、貯金を１に減らした。

この日の先発は赤星。初回に先頭・蛯名に四球を与えると、一死一塁から一走・蛯名が盗塁を成功させたのと同時に捕手・岸田の悪送球で無死三塁のピンチに。その直後には相性悪い宮崎から三塁線を縫う鋭い先制タイムリーを浴びて１点を献上した。

４回には筒香からバックスクリーンに飛び込むソロを被弾。さらに５回二死走者なしから宮崎に左中間への２ランを許し４失点と９敗目。マウンド上で顔をしかめた。

試合後に阿部監督は先発右腕について「先発外れてもらうから」と先発ローテーションから外すことを明言した。

一方打線はリチャードが２試合ぶりの本塁打を放った。４点ビハインドの５回二死走者なしから、相手先発・竹田の投じた初球・１４３キロのフォークを捉えると、打球は大きな弧を描き大型ビジョンの看板に直撃する８号ソロとなった。

このひと振りをきっかけに、指揮官も勝負をかけた。続く代打・浅野と泉口の連打で二死一、三塁。さらには代打・キャベッジが四球を選び二死満塁の絶好機をつくった。だが最終打者の丸が一ゴロに倒れ、追加点を取ることはできなかった。「あの回ちょっと勝負かけたんだけどね。あそこでもう１点でも入っていればね。また流れは変わったんだけど…。これはもうしょうがないよね」と肩を落とした。

明後日２６日からはセ５位の広島と首位の阪神との６連戦が始まる。１つでも多く勝ち星を付けたいところだ。