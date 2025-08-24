開幕２戦目で厳しい現実…昇格組リーズ、０−５で惨敗。田中碧同僚が肌で感じたアーセナルの強さを報告
開幕２戦目にして、非常に厳しい現実を突きつけられた。
現地８月23日に開催されたプレミアリーグ第２節で、田中碧を擁する昇格組のリーズが、３年連続２位の強豪アーセナルと敵地で対戦。34分にユリエン・ティンベルに先制点を許したのを皮切りに失点を重ね、０−５で惨敗した。エバートンを１−０で下した開幕戦から連勝とはならなかった。
田中は右インサイドハーフで２戦連続先発。チームが防戦一方となるなか、内側側副靭帯を痛めたこともあって、58分にベンチに下がった。
クラブ公式サイトによれば、フル出場した26歳のオランダ人DFパスカル・ストライクが、『LUTV』のインタビューに対応。肌で感じたアーセナルの強さを伝えた。
「過去数年間、彼らが何位でフィニッシュしてきたかを見てきた。彼らは本当に良いチームだ。35分頃まで僕らは上手く戦い、堅実だったが、セットプレーで失点してしまった。彼らのセットプレーの成績を見れば、かなり手強いチームだ。ハーフタイムを０−２で迎えたことは、少し不運だった。それが勢いを変えてしまったと感じている。
この舞台に来るのは簡単ではなかったし、彼らはタイトルを争うチームなので、常に厳しい戦いになるのは当然だった。今回の出来事にあまりこだわってはいけない。すぐに次の試合が控えているからね」
この後は、26日に２部のシェフィールド・ウェンズデイとのリーグカップ２回戦、30日にニューカッスルとの次節を戦う。過密日程での連戦が続くだけに、早々に切り替える必要がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「彼らのセットプレーの成績を見れば、かなり手強いチームだ」警戒していたが…CKから失点
現地８月23日に開催されたプレミアリーグ第２節で、田中碧を擁する昇格組のリーズが、３年連続２位の強豪アーセナルと敵地で対戦。34分にユリエン・ティンベルに先制点を許したのを皮切りに失点を重ね、０−５で惨敗した。エバートンを１−０で下した開幕戦から連勝とはならなかった。
田中は右インサイドハーフで２戦連続先発。チームが防戦一方となるなか、内側側副靭帯を痛めたこともあって、58分にベンチに下がった。
「過去数年間、彼らが何位でフィニッシュしてきたかを見てきた。彼らは本当に良いチームだ。35分頃まで僕らは上手く戦い、堅実だったが、セットプレーで失点してしまった。彼らのセットプレーの成績を見れば、かなり手強いチームだ。ハーフタイムを０−２で迎えたことは、少し不運だった。それが勢いを変えてしまったと感じている。
この舞台に来るのは簡単ではなかったし、彼らはタイトルを争うチームなので、常に厳しい戦いになるのは当然だった。今回の出来事にあまりこだわってはいけない。すぐに次の試合が控えているからね」
この後は、26日に２部のシェフィールド・ウェンズデイとのリーグカップ２回戦、30日にニューカッスルとの次節を戦う。過密日程での連戦が続くだけに、早々に切り替える必要がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「彼らのセットプレーの成績を見れば、かなり手強いチームだ」警戒していたが…CKから失点