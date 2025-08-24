開始６分に鮮やかな一撃を突き刺したソン・フンミン。（C）Getty Images

　今夏にトッテナムを退団して、メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFC（LAFC）に加入した韓国代表の主将ソン・フンミンが移籍後初ゴールを決めた。

　現地８月23日に開催されたMLSの第29節で、LAFCはFCダラスと対戦。１−１で引き分けた。このゲームに先発したソン・フンミンは開始６分、敵陣ペナルティエリア手前のやや左寄りで得たFKのキッカーを務めると、鮮やかな弧を描いた一撃をゴール左上に突き刺してみせた。
 
　この鮮烈弾にSNS上では「驚異的なフリーキック」「やっぱえぐいな」「技術が素晴らしすぎる」「初めて見た」「なんてゴールだ」「美しい軌道」などの声が上がっている。

　なお、ソン・フンミンは試合後、「MLSで、LAFCのために初ゴールを決められて嬉しい。でも僕にとって重要なのはチームが勝ち点３を獲ること。だからそれができなくて本当に残念だ。でも一瞬一瞬を楽しんでいるよ」とコメントを残している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ソン・フンミンが決めた圧巻の一撃！

 