「美しい軌道」「初めて見た」ソン・フンミンがMLS初ゴール！ 衝撃のFK弾にファン大興奮「驚異的なフリーキック」
今夏にトッテナムを退団して、メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFC（LAFC）に加入した韓国代表の主将ソン・フンミンが移籍後初ゴールを決めた。
現地８月23日に開催されたMLSの第29節で、LAFCはFCダラスと対戦。１−１で引き分けた。このゲームに先発したソン・フンミンは開始６分、敵陣ペナルティエリア手前のやや左寄りで得たFKのキッカーを務めると、鮮やかな弧を描いた一撃をゴール左上に突き刺してみせた。
この鮮烈弾にSNS上では「驚異的なフリーキック」「やっぱえぐいな」「技術が素晴らしすぎる」「初めて見た」「なんてゴールだ」「美しい軌道」などの声が上がっている。
なお、ソン・フンミンは試合後、「MLSで、LAFCのために初ゴールを決められて嬉しい。でも僕にとって重要なのはチームが勝ち点３を獲ること。だからそれができなくて本当に残念だ。でも一瞬一瞬を楽しんでいるよ」とコメントを残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ソン・フンミンが決めた圧巻の一撃！
