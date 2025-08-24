大洋技研の社員とマージャンを楽しむ地元の高校生ら＝和歌山県御坊市

和歌山県中部に位置する御坊市は、マージャン製品のメーカーが立地するマージャンの町だ。市は“マージャンの聖地”を目指し、全国大会を開くなど町おこしに取り組んでいる。マージャン店が減る中で和歌山から若いプレーヤーを育てようと、メーカーが子ども向けの教室を始めた。（共同通信＝板谷優子）

御坊市に本社を置く大洋技研は長年にわたり、マージャンパイやマージャン卓を生産してきた。隣接する美浜町に工場を設置、ふるさと納税の返礼品にも加わるなど地域に密着してきた。

この縁から同市も「聖地」を掲げる。担当者は「人口が減る中で、関係人口を増やし、御坊のファンになってもらうことが大事だ」と語る。

ただ気がかりなのはマージャンに直接触れる機会が減っていることだ。警察庁のまとめでは、対面でプレイすることができるマージャン店は1986年以降減少傾向にある。そこで若いマージャンプレーヤーを育てようと、同社が動き出した。

7月中旬、大洋技研の会議室に地元の高校生や高専生約20人が集まり、同社製のマージャンパイや全自動マージャン卓を前に「こんなにきれいなマージャン卓は初めて」と目を輝かせた。

人との交流も魅力だったようで、高専5年の嶋将仁さん（20）は「コミュニケーションも取れて楽しめた」と顔をほころばせた。

講師は、プロの資格を持つ井村憲吾さん（33）。自身が運営する和歌山市の学習塾で6月からマージャン教室を始めた。高校生向けのマージャン選手権も始まったことから「和歌山から優勝できる土壌をつくりたい」と意気込みを語る。

大洋技研は「スマホゲームにはない、マージャン卓を囲む楽しさを伝え、地元から盛り上げたい」と今後も教室を開催予定だ。8月には御坊市社会福祉協議会と連携し、小学生向けのマージャン体験も実施。長年マージャン事業に関わる大野利章さん（57）は「マージャンの裾野を広げたい。将来、対面で（のプレイ）も楽しんでもらえたら」と期待する。

御坊市とマージャン 和歌山県御坊市で大洋技研の母体企業がマージャン製品を作り始めたのは1960年代までさかのぼる。マージャンパイは市の特産品とされ、マージャン卓と共にふるさと納税の返礼品になった。市の子ども向けの祭りではマージャン体験を実施し、2023年から市教育委員会などが全国からプレーヤーを集めて「健康マージャンペアフェスタ」を開催している。

マージャン卓を調整する大洋技研の社員＝和歌山県美浜町

大洋技研が開いたマージャン教室で、地元の高校生にルールを教える井村憲吾さん＝和歌山県御坊市