ÌðÂô±ÊµÈ¤¬¸ì¤ë¡ÖYAZAWAÅÁÀâ¡×¤Î¿¿Áê¡¡¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤¬¡È¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡É¤ÎÎ¢ÏÃ¤ËÇ÷¤ë
¼«¿È¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸ì¤ëÌðÂô±ÊµÈ(C)MBS
¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡¢£¸·î24Æü22»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡É¤ò¥¢¥Ä¤¯¸ì¤êÅÝ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÎYAZAWA¡É¤³¤ÈÌðÂô±ÊµÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÌðÂô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤ò»ý¤Ä¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¡È¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¡£º£Ç¯¡¢75ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI believe¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë5·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ²»³Ú¶È³¦È¯Å¸¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¡¢ÆüËÜÈÇ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ë¤Æ¡ØMAJ Timeless Echo¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¼þÊÕ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡ÖYAZAWAÅÁÀâ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ê°ìÌÌ¤ËÎÓ½¤¤¬»Â¤ê¹þ¤à¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®Îõ¤ÊYAZAWA¥Õ¥¡¥ó¡¦ÎëÌÚµþ¹á¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÌðÂô¤Ë¶ØÃÇ¤Î¤¢¤Î¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
18ºÐ¤Î»þ¤ËÌµ°ìÊ¸¤Ç¹Åç¤«¤é¾åµþ¤·¡¢²Î°ì¤Ä¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¡£¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤òÄÖ¤Ã¤¿Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô200ËüÉô¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ÖÀ®¤ê¤¢¤¬¤ê¡×¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¿¤½¤ÎYAZAWAÀá¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âßÚÎö¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Ï¡È¥ï¥ª¡ª50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä®¤«¤éÄ®¤Ø¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¼ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤éYAZAWAÀáÁ´³«¤Ç¡¢¡È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¸ý¤Ë½Ð¤¹¡É¡È¿ÍÀ¸¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¡É¡ÈÀäÂÐ¤Ë¾å¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡É¡ÄÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£
ÌðÂô¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢ÎÓÀèÀ¸¤¬º£²ó½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖYAZAWAÅÁÀâ¤Î¿¿µ¶¸¡¾Ú¡×¡£
¡È¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È³Ú²°¤ËÌá¤é¤ºÂ¨µ¢Âð¡É¤Ê¤É¹ë²÷¤¹¤®¤ë¡ÖYAZAWAÅÁÀâ¡×¤Î¿¿µ¶¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾·â¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÁÀâ¤è¤ê¤â´ñ¤Ê¤ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¿ÌðÂô¤Î¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡É¤Î´é¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£ÌðÂô¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ª¥ëÅê¤²¡õ¸ª¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò³Ý¤±¤Æ²Î¤¦ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ä¡¢Ìó10Ç¯Á°¡¢Â¾¤ËÀè¶î¤±¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿Åö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãøºî¸¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³ÎÎ©¡Ä¡£¡ÖÍß¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì´¤À¤±¤¸¤ã¡×¡Ö¤³¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ª¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌðÂô¤Î±Ô¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎYAZAWA¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÎëÌÚµþ¹á¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£°ÊÁ°¡¢¼«¿È¤¬¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡ÈYAZAWA¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎ¢ÏÃ¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈËË¤òÀ÷¤á¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÎëÌÚ¤Î»Ñ¤âÉ¬¸«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë50Ç¯¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÌðÂô¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¾ì¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¡£À¤³¦¤ÎYAZAWA¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡©
»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µìÍè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÈÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡£°ìÅÙ¤Ï¡Ö¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤òº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¿¿¿´¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¢¡½Ð±é¼Ô[£Í£Ã]
ÎÓ½¤[¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È]
ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÌÚÅè¿¿Í¥¡¢ß·ÉôÍ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÎµÀ±ÎÃ[VTR½Ð±é]
ÌðÂô±ÊµÈ¡¢ÎëÌÚµþ¹á