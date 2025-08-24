TBS NEWS DIG Powered by JNN

²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿²­Æì¾°³Ø¡£ÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¸©Ì±¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

²­Æì¸©Ì±
¡Ö°ì¸À¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¿·³ÀÁª¼ê¤Ï´é¤¬¤¤¤¤¡×

²­Æì¸©Àª¤È¤·¤Æ»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Ë¡¢²­ÆìÃæ¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£