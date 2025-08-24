◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14〜24日、スウェーデン・マルメ)

女子ダブルス決勝では、張本美和選手と大藤沙月選手組が、孫穎莎選手と王曼碰選手のシングルス世界ランク1、2位の最強中国ペア相手に2-3(11-9、11-13、8-11、13-11、2-11)のフルゲームで敗れ、準優勝となりました。

2人は6月からペアを組み、負けなしで4大会連続ツアー優勝。今大会も決勝まで勝ち上がり、破竹の19連勝中でした。

第1ゲームは9-9から相手のサーブ2本を攻略。11-9で先取します。その後の2ゲームは接戦を落として窮地に立たされますが、第4ゲームは10-11とマッチポイントを握られるも張本選手、大藤選手の強烈なフォアハンドで連取。最後はラリーの応酬から張本選手がバックハンドを相手が返せず、土壇場で追いつきます。しかし最終第5ゲームは序盤から流れに乗れず、力尽きました。

WTTシリーズの最上位グレードに位置づけられる今大会。頂点にはあと一つ届かず、連勝も19で止まりましたが、世界選手権連覇の経験を持つ中国ペア相手に大接戦を演じました。