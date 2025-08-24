シーンを選ばずに着られる「優秀トップス」→【ワークマン】に1,500円で売ってた！

オンオフを問わずさっと手に取りやすいトップスがあれば、コーデ組みに悩むことが少なくなるかも。今回ピックアップした【ワークマン】のブラウスとシャツは、きちんと見えするデザインと機能性の高さを両立する優秀トップス。着回しが利くうえに価格も手に取りやすいから、ぜひチェックしてみて。

使い勝手のいい上品ブラウス

【ワークマン】「レディースシーンレスブラウス」\1,500（税込）」

首元に抜け感をプラスするスキッパーネックが上品なブラウス。公式サイトでは「パンツでもスカートでも合わせやすい」「シーンを選ばず着られる」と紹介されています。ブラウスながら両サイドポケット付きで、ちょっとしたお出かけに便利。袖口はリブなので、水仕事などの際にまくりやすいのも嬉しいポイントです。

携帯できる優秀シャツ

【ワークマン】「レディースシーンレスシャツ」\1,500（税込）

「汎用性の高いベーシックデザイン」（公式サイトより）の、清潔感あふれる王道シャツ。ロングシーズン着回しやすく、季節の変わり目にも活躍してくれそうです。パッカブル仕様なのでコンパクトに折りたためて持ち運びしやすく、収納したまま洗濯もできる優れもの。乾きやすくシワができにくいのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M