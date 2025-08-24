崩れ防止の救世主！？ SNSで大バズりの【Calamee】「テカリ対策シートマスク」をチェック！

朝せっかくキマったメイクも、時間が経つとテカリや崩れが気になって残念な気持ちに──。そんな夏の悩みに応えるべく、ロート製薬の皮脂ケア特化シリーズ【Calamee（カラミー）】から春頃に登場したのが「メイクキープスクエアパック」。SNSでは“崩れ防止の救世主”として話題を集め、注目の的に。実際に使ってみると、メイク前の肌がすっと落ち着き、ファンデーションのノリも格段にアップ。使い心地から仕上がりまで、リアルにレポートします。

皮脂悩みに応える、“朝仕込み”の新発想部分パック

【Calamee】「メイクキープスクエアパック」オープン価格

発売以来、SNSで話題を集めている「Calamee メイクキープスクエアパック」。ロート製薬のテカリ・皮脂悩みに特化したスキンケアシリーズ【Calamee（カラミー）】から登場した朝用部分シートマスク。保湿成分と皮脂吸着パウダーを配合し、メイクしたての仕上がりを長時間キープする“朝の仕上がりロック処方”が特長です。既存のローションやジェルとともにSNSで「バズコスメ」として注目を集めており、新作のパックも「皮脂テカリが抑えられる」「コスパが良い」と高い評価が寄せられています。

うるおいは守り、テカリだけブロック──皮脂対策の新ルーティン

カラミーシリーズの特長成分であるカラミンパウダーは、古くから皮脂吸着に用いられてきた頼れる存在。過剰な皮脂を抑えてメイク崩れを防ぎつつ、6種の保湿成分が角質層にうるおいを届け、乾燥によるヨレも防いでくれます。皮脂吸着と保湿のバランスが整った処方で、仕上がりはベタつかず、しっとりと快適。5分で完了するシートタイプだから「塗布より均一にのせやすい」「スキンケアの延長で取り入れやすい」といった使いやすさも魅力です。さらに、肌表面の温度を下げることでメイクのノリを高め、持ちの良さをさりげなく後押ししてくれるのもうれしいポイント。

たっぷりの液を含んだ大判シート。みずみずしく、軽やかなテクスチャーで心地よく肌にフィット

スクエア型のパックで、ほんのりベビーピンクの色味が愛らしく、朝の慌ただしい時間に気分をふっと和ませてくれます。薄手ながらも適度なハリがあり、肌に心地よくフィット。ただし引き伸ばしたり裂いたりする使い方はできなそう。頬全体をしっかり覆える大判サイズなので、折りたたんで部分的に重ねたり、皮脂が気になるエリアに集中的にのせたりと、使い方のアレンジが効きそうです。液はみずみずしく軽やかなテクスチャーで、シートにひたひたに含まれています。べたつきが残らないので、メイク前の仕込みに最適です。無香料で成分由来の匂いも気にならず、抵抗なく取り入れやすいのも好印象。

毛穴もキメも整えて、仕上がり長持ちのベースへ

顔にのせると、ひんやりとした心地よさに包まれます。想像以上に大判のシートで、Tゾーンや頬の三角ゾーンも3枚ほどでしっかりカバー可能。外したあとは、さらさらとまではいかないものの、ベタつきはなく、しっとり整った肌に。毛穴が引き締まったように、キメが整った印象で、結果としてメイクノリが良くなり、テカリにくさも実感できました。さらに崩れ防止下地やフィックスミストを重ねれば、より心強い仕上がりに。

潤いを守りながら、崩れにくい肌を仕込めるこちら。コスパの高さも魅力で、朝のスキンケアルーティンに気軽にプラスできるアイテムです。

