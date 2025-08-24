見取り図・盛山晋太郎が２２日放送のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」に芸人ゲストで出演した。

俳優ゲストの八木勇征の「国宝級イケメンの奇跡の１枚」が紹介されることになると、画面にはタンクトップ姿の超巨大な男の写真が。盛山が「俺でしょ！１２５キロあった時の２０代前半の時の写真です」と突っ込んだ。

盛山は最近は１００日で体重を１０４・５キロから８４・６まで落とし、約２０キロの減量に成功したことが話題に。新語・略語をネタにした今回番組では久保田かずのぶから「ビョウヤセ（病気的な痩せ方）」とイジられ、「誰がや！ほんまにそうやったらどうすんねん！健康的にや！」と抗議して笑わせた。

久保田は「リキヤメバラ（力士が辞められてバラエティ出たときの痩せ方）」ともイジって笑わせた。

ネットでも話題となり「盛山痩せたな」「本当盛山痩せすぎ」「盛山細すぎてショボくなっちゃったな。笑 もうちょいゴツい方がカッコよかった」「盛山さん唇の血色よくて気になる」「リキヤメバラすきすぎるｗ」「リキヤメバラわかりすぎるｗ」と笑いが広がった。