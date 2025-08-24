「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）

日本ハム・新庄監督があくまでも勝負に徹した。０−０の延長十回２死二塁のピンチでソフトバンク・近藤を迎えた場面で申告敬遠を指示。近藤を歩かせるのはこの日３度目で、場内がざわめきに包まれた。

マウンドの上原は４番・山川を三ゴロに打ち取って切り抜けると、その裏に奈良間のサヨナラ打で首位・ソフトバンクに３連勝した。

新庄監督はこの日、三回２死二塁のピンチでは３番・近藤を申告敬遠を指示して、４番・山川と勝負。先発の伊藤が右飛に打ち取った。八回２死二塁でも近藤を申告敬遠し山川を遊ゴロに打ち取って切り抜けた。

同じ打者に申告敬遠３度の勝負に徹した新庄監督の采配はＳＮＳ上でも話題に。「申告敬遠も作戦のうちだけどさすがに３回はね…」「作戦だから仕方ないとは思うけど、近藤選手に３連続申告敬遠・・・残念です」などと否定的な意見もあった一方で、「タダでランナー１人増やすリクスダラーを負って、更に４番打者と勝負しようって結構なチャレンジ」「申告敬遠はルールなのでいいよ それで打てなかったのはこっちだから」という声も。結果的に１−０で日本ハムが勝利したこともあり「今日のヒーローは近藤選手に申告敬遠を３回もしたシンジョーです」という意見もあった。