アルピーヌA310 V6

オーナー：エルヴェ・ブスネル氏／シャンテル・ブスネル氏

エルヴェのアルピーヌへの思いは、愛国心から。幼い頃から、A310に憧れていたと振り返る。ドイツやイタリア、日本製のライバルを相手に、唯一のフランス製スポーツカーとして、アルピーヌは子ども心に響いたのだろう。



アルピーヌA310 V6と、エルヴェ・ブスネル氏／シャンテル・ブスネル氏 リュク・レーシー（Luc Lacey）

彼のA310は1981年式。廃車寸前の状態から、2年半に及ぶ丁寧なレストアで、見事な状態まで蘇らせたという。

アルピーヌA106

オーナー：ベルント・オリー氏

知る人ぞ知るA106は、650台しか製造されていない。アルピーヌでも、最も貴重なモデルといえるだろう。A108の発売後も不定期に作られており、中にはルノー・ドーフィン用エンジンを搭載した例もある。



アルピーヌA106と、ベルント・オリー氏 リュク・レーシー（Luc Lacey）

オリーのA106は、ルノー4CVがベース。スペアパーツの入手が簡単で、走れる状態の維持はそこまで難しくないとか。

アルピーヌA110 1600S

オーナー：ヘルマン・ガラティ氏

スイスから自走してきた、A110 1600S。偶然見かけた1台へガラティは惹かれ、購入を即決し、32年間も情熱を注いできたという。ドライブトレインなどはレストア済みだが、ボディはオリジナルが保たれている。



アルピーヌA110 1600Sと、ヘルマン・ガラティ氏 リュク・レーシー（Luc Lacey）

「走り自体は、まあ、酷いですね」。と冗談半分に笑顔で話す彼。「でも、得られる感覚は唯一といえますよ」

ルノー・アルピーヌGTA ターボ・ル・マン

オーナー：ステファン・セヴヌー氏

ルノー5 GTターボに乗っていた彼が、次に選んだのはアルピーヌA310だった。しかしレストアに挫折し、2019年にGTA ターボを購入したという。1990年からの1年間に300台程度が作られた、希少なル・マン仕様だ。



ルノー・アルピーヌGTA ターボ・ル・マンと、ステファン・セヴヌー氏 リュク・レーシー（Luc Lacey）

ワイドなボディと、専用のフロントマスクが特徴。A610のスタイリングにも通じている。メンテナンスは簡単ながら、内装部品などの入手が難しいことが悩みだとか。

アルピーヌA110 GT4

オーナー：アンドレ・ローリエ氏＆マリー・ベット氏

フランス南部で生まれ育ったローリエは、A110に憧れてきた。家族での移動を考え、2＋2ボディのGT4へ絞って捜索。2003年に出会った1台が手頃な価格で、購入を決断したという。普段は自走で来場するが、訳あって今回はトレーラーに載せて来たらしい。



アルピーヌA110 GT4と、アンドレ・ローリエ氏＆マリー・ベット氏 リュク・レーシー（Luc Lacey）

アルピーヌA110 ラリーレプリカ

オーナー：ギ・コカール氏

初の愛車としてA110を購入して以来、好状態を保ってきたコカール。1971年にモンテカルロ・ラリーを戦った、マシンのレプリカへ仕立てている。往年のドライバー、ジャン・リュック・テリエ氏は、本能的な運転スタイルが特徴だった。



アルピーヌA110 ラリーレプリカと、ギ・コカール氏

コカールのクルマは、一般的な公道用のA110がベースだが、エンジンは1.8Lへ拡大されている。アルピーヌの工場へ依頼して。

アルピーヌA110

オーナー：ジェラール・デュ・ラージュ氏

若い頃から、ラリーで活躍するアルピーヌに憧れてきたというラージュ。任意保険料の高さから諦めてきたというが、定年を迎え、自分へのプレゼントとしてA110を購入したそうだ。ポルシェも少し考えたが、維持費の高さがネックだったとか。



アルピーヌA110と、ジェラール・デュ・ラージュ氏

アルピーヌA110 GT4

オーナー：ジャン・クロード・ベルナール氏

2シーターのベルリネッタ以上に、2＋2のGT4はマニア受けするアルピーヌだろう。後席は実用的で、スタイリングも洗練されている。ベルナールは2005年に購入し、2年を掛けてレストアしたという。GTAの他、多くのアルピーヌやルノーを乗り継ぐ猛者だ。



アルピーヌA110 GT4と、ジャン・クロード・ベルナール氏

ルノー・アルピーヌGTA ターボ

オーナー：ジャン・マルク・コベ氏

このGTA ターボを、21年も大切にしてきたと振り返るコベ。当初はシムカ1000を探していたものの、ほぼ同額で買える1台と偶然出会い、考えを改めたとか。



ルノー・アルピーヌGTA ターボと、ジャン・マルク・コベ氏

彼は、快適な乗り心地と72L入るガソリンタンクで、長距離クルージングの有能ぶりを評価する。カーブが続くワインディングでは、ひと回り小さいスポーツカーにも負けない走りを披露する、とも続けてくれた。