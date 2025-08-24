「心と体がひとつになった瞬間」韓国美人歌手♥バレリーノ夫妻マタニティフォトが話題

歌手イム・ジョンヒが、バレリーノの夫キム・ヒヒョンと共に特別なマタニティフォトを公開した。

イム・ジョンヒは8月23日、自身のSNSに「重かっただろうに…素敵なリフトショットを残せるよう耐えてくれた心強い夫」という感想とともに、複数枚のマタニティフォトを掲載した。

写真の中で2人は、モノクロの洗練された雰囲気の中で互いを見つめ合い、仲睦まじい様子を見せている。

1枚目の写真では、キム・ヒヒョンがイム・ジョンヒを軽々と抱き上げ、バレリーノらしい優雅さと躍動感のあるポーズを演出した。大きく膨らんだお腹と夫の力強い腕が調和し、夫婦の深い信頼と愛情がそのまま伝わってくる。

(写真=イム・ジョンヒInstagram)

続く写真では、黒いジャケットを着た2人がしっかりと抱き合い、幸福と安らぎに満ちた表情を見せて印象的だ。

(写真=イム・ジョンヒInstagram)

イム・ジョンヒは写真と共に「人生で最も重い体重を記録したけれど、カメラの前で幸せに笑える大切な瞬間。これまで平穏な時間を過ごせたことに感謝する。ボンボン（胎名）、私の天使、早く会おうね」と綴り、迫る出産へのときめきを伝えた。

イム・ジョンヒは昨年10月、1年間の交際を経てバレリーノのキム・ヒヒョンと結婚した。今年5月には妊娠を発表し、大切な新しい命を待ち望む2人に、多くの人々から祝福が寄せられている。

イム・ジョンヒは2005年にデビューし、爆発的な歌唱力で早くから熱い関心を受けてきた。以降、『愛よ行かないで』『涙が出なかった』『本当のはずがない』『ゴールデンレディー』などのヒット曲で愛され、韓国を代表するディーヴァとして活躍している。

一方、キム・ヒヒョンは国立バレエ団のソリスト出身のバレリーノだ。昨年10月にはチャンネルAのバラエティ番組『最近の男子ライフ-新郎授業』（原題）にコメディアン、シン・ボンソンのデート相手としても出演し、温かなビジュアルで注目を集めた。最近ではフィットネスモデルとしても活動している。2010年代からはミュージカルにも挑戦し、『ロック・オブ・エイジズ』『モーツァルト！』『キングアーサー』などの作品に出演した。