◆第２０回キーンランドカップ・Ｇ３（８月２４日、札幌・芝１２００メートル、良＝１着馬にスプリンターズＳ優先出走権）

サマースプリントシリーズ第５戦のＧ３は１６頭立てで争われ、２番人気で松山弘平騎手騎乗のパンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が直線で抜け出し、前走のＮＨＫマイルＣに続く２連勝で重賞３勝目を挙げた。秋の大目標とするオーストラリアの１着賞金約５億円のゴールデンイーグル（１１月１日、ランドウィック競馬場）に向けて、好発進を決めた。松山騎手は史上７人目のＪＲＡ全１０場制覇を達成した。勝ち時計は、１分８秒２。

３／４馬身差の２着は４番人気のペアポルックス（松若風馬騎手）、さらに半馬身差の３着は３番人気のカルプスペルシュ（横山武史騎手）だった。

三浦皇成騎手（ウインカーネリアン＝５着）「体は週を追うごと良くなっていたが、息のほうは違いました。この後は使って無事なら、もう一段階上がってくると思います。楽しみです」

佐々木大輔騎手（カルロヴェローチェ＝６着）「折り合い面は大丈夫でした。最近は１２００の差し馬に変わってきた感じがします。今日はリズム良く走れました」

戸崎圭太騎手（エーティーマクフィ＝７着）「スタートを出て、ある程度のポジションを取れましたが、長くいい脚を使う馬なので外めを走らせたかった。枠が内枠でしたからね。最後はじりっぽくなってもこられているので、展開などがはまればチャンスはあると思います」

カリス・ティータン騎手（プルパレイ＝８着）「馬は最後まであきらめずに伸びてくれました。もう少し直線の長い競馬場が向いていそうです」

クリストフ・ルメール騎手（モリノドリーム＝９着）「スタートしてから、あまりスピードを出してくれなくて後ろからになりました。直線はちょっと伸びましたけど、前の馬には届きませんでした」

坂井瑠星騎手（フィオライア＝１０着）「楽にポジションを取れました。出せる力は出し切りました」

北村友一騎手（レイピア＝１１着）「ここ３走はスローペースで競馬をしていましたが、今回は流れたので折り合い自体は楽でした。ただ、ペースが速かったので馬が戸惑って、促さないとついていけませんでした。間違いなくいい馬ではあるし、今後一線級と戦っていくなかでいい経験になったのでは」

アレクシ・バデル騎手（クファシル＝１２着）「スタートして周りが速くて、テンで行けませんでした。最後は脚を使っていますが、１２００メートルだと忙しいかなと感じました。距離を延ばすか、このまま１２００メートルならブリンカーなど馬具を工夫してもいいかもしれません」

松岡正海騎手（ジョーメッドヴィン＝１３着）「スタートでごちゃついて位置を取れず、後方からの競馬になってしまった。外（の馬の行き脚）が速かったし、今回はスタートが良くなかった」