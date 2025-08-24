ルノー4CVが起源 2025年に設立70周年

アルピーヌの始まりは、ルノー4CVにあった。フランスでルノー・ディーラーの経営を始めたジャン・レデレ氏は、否応なしにトランスミッションの経験値を高めていった。747ccエンジンの、馬力向上を考えるようになった。

速いルノーを追求し出した彼は、4CVのシャシーへ軽いクーペボディを架装。フランス北部のディエップを拠点にアルピーヌを立ち上げ、象徴的なスポーツカー・ブランドの1つへ成長させた。



フランス・ディエップで開かれた過去最大のアルピーヌ・オーナーズミーティングの様子 リュク・レーシー（Luc Lacey）

公式の統計では、これまでに生産されたアルピーヌは約4万5000台。その半分以上、約2万5000台は直近8年間に作られた、新しいA110が占めている。

過去に20年ほどの休眠期間を挟んだが、現在のアルピーヌは最も上り調子にある。バッテリーEVのA290も登場したばかり。ブランドの規模は大きくないが、熱烈なマニアは少なからず存在する。そして、2025年に設立70周年を迎えた。

ディエップへ集合した1000台以上のアルピーヌ

これを記念して開かれたのが、過去最大のオーナーズ・ミーティング。なんと、ディエップへ集合したアルピーヌは1000台以上に達した。その割合は世界の2.5％を超え、ほぼすべての種類のモデルが一堂に会した。

会場の中心には、仮説ミュージアムも設営。デザイナーのジョヴァンニ・ミケロッティ氏がスタイリングを手掛けた、プロトタイプも出展された。これは、4CVのシャシーへスポーティなボディを被せたブランド初のモデル、A106になった。



フランス・ディエップで開かれた過去最大のアルピーヌ・オーナーズミーティングの様子 リュク・レーシー（Luc Lacey）

そこからの歴史を振り返ると、ルノーは1956年にドーフィンを発売。845ccエンジンの利用が可能になり、A108が誕生する。ロータス・エランにも似たバックボーンシャシーが開発され、2シーターのクーペボディに加えて、2＋2やカブリオレも設定された。

同時にレデレはコストへ配慮し、シャシー関連の部品をシンプルなボックス構造にするか、ルノー由来のプレス製品を用いるよう務めた。その結果、比較的安価に独自モデルの提供が可能になった。

A110は初の世界ラリー選手権で優勝

ルノーの進化に合わせて、アルピーヌも改良を重ねた。伝説的なA110は、1963年の発売。エンジンの排気量が増やされ、ラジエーターが後方へ移動するなど、ルノー8の設計へ寄せられている。

工場は、A108の生産でブラジルへ展開。さらにA110の生産では、スペインとブルガリアに加えて、メキシコにも進出した。



フランス・ディエップで開かれた過去最大のアルピーヌ・オーナーズミーティングの様子 リュク・レーシー（Luc Lacey）

ご存知の通り、A110はラリーへ参戦し早々にクラス優勝。1971年と1973年のモンテカルロ・ラリーでは総合優勝を奪うほか、FIAが新たに立ち上げた世界ラリー選手権としても、第1回となる1973年に総合優勝の快挙を成し遂げている。

活躍へ注目したルノーは、アルピーヌを買収し、ルノー5 アルピーヌが発売される。これと前後し、1971年にはアルピーヌA310が登場。1977年にプジョーとボルボとの共同開発エンジン、PRV V6ユニットを獲得し、6年間併売されたA110の生産は終了した。

ケータハムとの共同で進んだ新型A110

ディエップの工場では、ルノーの特別なモデルも作られた。ルノー5 ターボやルノー・スポール・クリオ（ルーテシア）などは、そこからラインオフしている。

A310の後継となる、1984年のルノー・アルピーヌGTAが生産されたのも、ディエップ工場だ。後にA610へ進化するが、1995年からルノー・スポール・スパイダーの生産へシフトすると、律儀にA610からアルピールの肩書は落とされた。



フランス・ディエップで開かれた過去最大のアルピーヌ・オーナーズミーティングの様子 リュク・レーシー（Luc Lacey）

ケータハムとの共同で進められた、まったく新しいスポーツカーの開発は、後にルノー単独へ。果たして、2017年に現行のA110が誕生した。歴代最高の成功モデルとなっているが、後継は電動になる予定だ。

ディエップに準備中のアルピーヌ博物館

「すべては情熱にあります」。仮説ミュージアムの責任者、アルピーヌのジャン・パスカル・ドース氏は話す。「大きな数字を求めるのは、ブランドらしくありません」

ポルシェは、911を遥かに大量に製造してきた。より速いモデルも数多く存在する。しかし、運転して豊かな感覚を与えてくれるのは、アルピーヌならではだろう。



アルピーヌ仮説ミュージアムの責任者、ジャン・パスカル・ドース氏 リュク・レーシー（Luc Lacey）

ゴードン・マレー氏やジェームズ・メイ氏など、A110は自動車業界の著名人からも評価されている。「われわれが、ベストだと主張しているわけではありません。常に特別なものを提供してきた、とは発言できます。それがアルピーヌのDNAですね」

そう話すドースは、オリジナルのA110 ベルリネッタのオーナー。現行のA110のデザインで、参考にされた車両だという。彼は現在、ディエップに作られるアルピーヌ博物館の計画を進めている。今回は、望ましい予行演習にもなったようだ。

アルピーヌ・マニア ディエップへ集う（2）では、参加車両の一部をご紹介したい。