大手レコード会社「日本クラウン」が定期的に開催する「２０２５年 日本クラウン新人歌手オーディション」の決勝大会が２４日、都内で行われ、東京都の大学１年・生田瑚桃（いくた・こもも）さんがグランプリに輝いた。

同オーディションからは２００７年の準グランプリ・三山ひろし、１９年のグランプリ・田中あいみ、準グランプリ・原田波人らを輩出。応募総数２５７２人の中から頂点に立った生田さんは「本当に信じられない気持ち。とても歌がお上手な方ばかりの中で選んで頂けるのが光栄」と喜びの心境を明かした。

１９年にも同オーディションの決勝大会に出場したが惜しくも受賞はならず、今回晴れてリベンジを果たした。最終審査では渡辺真知子の「かもめが翔んだ日」を伸びやかな歌声で歌唱。「他の方にはない声質を持っていると思うので、それが勝因かな」と自己分析した。

グランプリは日本クラウンからのデビューが約束される。「尊敬する半崎美子さんのように、聴く人の心に寄り添える歌手でありたい」と決意。アーティストとして立ちたい舞台について「日本武道館で歌ってみたい。『Ｍステ』の階段を下りてタモリさんに会いたい」と野望を明かした。

なお準グランプリは茨城県の２８歳・堀田晃平さん、ニッポン放送賞は元宝塚星組娘役の有沙瞳が受賞した。