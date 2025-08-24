◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間25日、ペトコ・パーク)

首位パドレスとの3連戦に臨んでいる2位ドジャース。今シーズンの最終対戦となる3戦目のマウンドには、山本由伸投手があがります。

1週間前に行われたパドレスとの前回カード3連戦では全勝としていたドジャース。このカードが終わった時点で10試合を戦い、8勝2敗とパドレスを圧倒していました。しかしこの3連戦では2試合を終えて2連敗。7月30日にメジャーデビューしたばかりのルーキー、アレックス・フリーランド選手のソロHRでしか得点をあげられておらず、打線が沈黙していました。この2連敗でナ・リーグ西地区の単独首位の座も、パドレスに受け渡していました。

初戦は先発ブレーク・スネル投手が7回2失点、2戦目は先発タイラー・グラスノー投手が4回3失点で敗戦投手に。得点の好機をつかめていないドジャース打線にとっても、先発投手の好投に期待がかかります。

山本投手はここまで24試合に先発し、10勝8敗で防御率2.90をマーク。パドレスとは今季1試合で対戦しており、本拠地のマウンドで7回途中を投げ3失点としていました。今季初めてあがる敵地マウンドで好投なるか、注目です。