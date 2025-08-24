女優の川栄李奈（30）が23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。6歳と2歳の子供について語った。

川栄はVTRでは昨年舞台「千と千尋の神隠し」の公演で訪れた英ロンドンを再訪。

現在は「6歳になる子と2歳になる子がいます」と言い、かつては人見知りだったが「たぶん子供が生まれてからは、人格変わったぐらい弾けました」と幼稚園での母親同士の交流などで正確にも変化があったと打ち明けた。

ロンドン公演期間中は、1カ月の間子供たちと離れて暮らしたが、「終わって帰った日に、上の子の幼稚園のお迎えに行ったんですよ。サプライズで」と回顧。「“ママー！”だと思ったら“えっ？なんでいんの？”って」と苦笑いした。

「“ママ行かないでー！”とか今まで1度もないんですよ。生まれた時から仕事に復帰するのが2カ月とか早かったんですよ。小さい時からおばあちゃんとかに見てもらうこととかもあったりしたので、人見知りも全くなくて」と明かすと、「家に誰かいたら大丈夫って感じなので」と続けた。

スタジオでVTRを見終えた川栄は自分がいなくても大丈夫だという子供について「それはありがたいです」としみじみ。MCのタレント・今田耕司は「でもそれをつくり出したんは川栄さんやけどね」、女優の山本舞香も「子離れと親離れが早いみたいな。もう始まってるみたいな」と感心した。

川栄は2019年5月に俳優の廣瀬智紀と結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子を出産している。