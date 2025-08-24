お笑い芸人の有吉弘行（51）が24日、NHK「有吉のお金発見 突撃！カネオくん べらぼう＆豪華コラボ！花の都・江戸SP！」（後5・00）に出演。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」への出演オファーがあったことを明かし、初出演することも発表した。

番組では、俳優・横浜流星が主演を務める大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の収録舞台裏に密着。その中で、べらぼう制作統括から「有吉さん、べらぼうに出ていただけませんか？」とまさかのオファーがあった。

そこから2週間後、収録現場でメークを受ける有吉の姿が映し出されると、スタジオの出演者からは驚きの声が上がった。番組内では有吉の大河ドラマ出演は初めてだと発表され、メーク室でカツラを着ける場面では、時代劇出演は同局で2009年に放送された「陽炎の辻〜居眠り磐音 江戸双紙〜」以来16年ぶりだと語られた。

ネット上でも「有吉べらぼう出るの！？」「ついに大河俳優の仲間入りですか」「早く見たいです笑」「大河から電撃オファー！すごい」「これは見るしかない」と驚きと祝福のコメントが相次いでいる。

番組公式サイトでは有吉が「この日は、僕から大きな発表もありますので、ぜひ多くの方に見ていただきたいです」とコメントしていた。