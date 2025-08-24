忙しい日々を送っていると、せっかくの休日はゆっくりしたいものです。しかし気づけばダラダラ過ごしてしまい、「もう1日が終わってしまった…」と後悔することが少なくありません。Instagramで“ギャルマインド”を発信しているウクさんは、そんなマイナスの気持ちを吹き飛ばしてくれる作品を投稿し、共感と反響を集めています。



【漫画】『ギャルマインド〜休みの日編〜』（全編を読む）

久々の休日、いつの間にか寝ていると夜になってしまったゆい。何もできなかったことを悔やみながらコンビニへ向かうと、友達のギャルちゃんに遭遇します。ゆいはギャルちゃんに一緒に帰る道すがら、1日を無駄にしてしまったことを打ち明けます。するとギャルちゃんは、「何もできなかったのは嘘。体休めることをやっている」と言われ、ハッとします。



さらにギャルちゃんは、「何もできなかった日なんてない。頑張った日とちゃんと休めた日しかない！」と続けます。その明るく前向きな言葉に、落ち込んでいた気持ちはすっかり晴れたのでした。



ひたすら前向きなギャルマインドを表現した同作について、作者のウクさんに話を聞きました。



ギャルマインド召喚でポジティブに！

ーこのギャルちゃんの名言はどのように生まれているのでしょうか？



ギャルちゃんの名言は、自分自身の経験をもとに考えています。私自身が休みの日に何もできなかったと凹んでしまうタイプなのですが、ある時ふと「いやその分、ちゃんと体は休ませられたぞ？」と思ったので、それをギャルちゃんに言ってもらいました（笑）



ーご自身がポジティブ思考を心がけているのでしょうか？



はい！心がけてます。昔から何事も深く考えてしまうタイプだったのですが、ギャルちゃんの心を召喚してからは、「一旦軽く考えてみよう！」と最近はポジティブに捉えるようにしています。



ーギャルの言葉で発信しようと思ったきっかけを。



前職の職場に、無理をせず緩く働くギャルがいました。その子と一緒に働くに連れ、自分自身も働くのが楽になったんです。それをきっかけに「ギャルちゃんを描いてみよう！」と思いました。



（海川 まこと／漫画収集家）