»ö·ï¿ôÆüÁ°¤«¤é¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¡ÄÅöÆü¤âÍ½Ìó¡¡Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤ÏÈÈ¹Ô1»þ´Ö¸å¤Ë¿·´´Àþ¤ÇÅìµþÊýÌÌ¤Ë¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï»ö·ï¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤é¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢»ö·ïÅöÆü¤â½ÉÇñÍ½Ìó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î17Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤ÇµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¿À¸Í¤ËÆþ¤ê¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅöÆü¤Î20Æü¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½ÉÇñ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤ò»É¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¿·¿À¸Í±Ø¤«¤éÅìµþÊýÌÌ¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤ÈÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
