TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

½¢Ç¤¸å¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦Æü´ÚµÄÏ¢¤Î´´Éô¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÈÁê¼¡¤¤¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Æü´ÚµÄÏ¢¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µÄÏ¢¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÄ¹ÅçÁíÍýÊäº´´±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿¿û¸µÁíÍý¤¬´Ú¹ñ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Çº£¸å¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬Æü¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ÌîÅÞÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö½ÅÁØÅª¤ËÆü´Ú´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖÀ¯ÅÞ´Ö¤Î¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤âÉ¬Í×¤À¡£¤¼¤ÒµÄ°÷ÃÄ¤â´Þ¤á¤ÆË¬´Ú¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¸á¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¸þ¤±¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£