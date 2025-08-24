µ±¤¯¹©¾ìÌë·Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿NHKÄ«¥É¥é½Ð±éÃæ¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànanoka_hara_official¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë±Ç¤¨¤ë¡×

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤°Û¤Ê¤ë¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë­à¼ñÌ£­á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÂç¹¥¤­¤Ê¹©¾ìÌë·Ê¤ò´Ñ¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤ì¤Æ´ò¤·¤¤︎¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸÷ßê¤á¤¯¹©¾ì¼Ì¿¿¤ä¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸¶ºÚÇµ²Ú(21)¡£

¥â¥Î¥¯¥í¤Î¹©¾ì·²¤È¸¶
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànanoka_hara_official¤è¤ê)
¥â¥Î¥¯¥í¤Î¹©¾ì·²¤È¸¶
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànanoka_hara_official¤è¤ê)
¸¶¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¹©¾ìÌë·Ê
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥ànanoka_hara_official¤è¤ê)

¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¸¶¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥â¥Î¥¯¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë±Ç¤¨¤ë¤Ê¤¡¡ªÌë·Ê¤â¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤âÁÇÅ¨!¡×¡Ö¹©¾ìÌë·Ê¤âåºÎï¤À¤±¤É¡¢ºÚÇµ¤Á¤ã¤ó¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌë·Ê¤Ë±Ç¤¨¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£