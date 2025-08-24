好き＆行ってみたい「大分県の森林浴スポット」ランキング！ 「由布岳」をわずか1票差で抑えた1位は？
木々のざわめき、鳥のさえずり。心癒される森林浴スポットで、日々の喧騒（けんそう）を忘れてみませんか。
【11位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年8月12〜14日の期間、全国20〜60代の男女209人を対象に、「森林浴スポット（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい大分県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：由布岳／43票その優美な姿から「豊後富士」とも呼ばれる由布岳は、登るごとに表情を変える、登山者に愛される山。麓から山腹にかけて広がる森林は、四季折々の花や木々が彩り、歩くたびに自然の息づかいを感じさせてくれます。比較的初心者でも登りやすいルートが整備されており、森林浴を楽しみながら無理なく頂上を目指せるのも魅力の1つ。山頂に立てば、別府湾や九重連山を一望できるご褒美のような景色が広がります。
回答者からは「標高1,583mの由布岳は、双耳峰を持つ荘厳な姿から『豊後富士』と呼ばれていて大好き」（40代女性／長崎県）、「古くから神の山と崇められ、豊後風土記や万葉集にも登場する名峰で、行ってみたい森林浴スポットだからです」（60代女性／愛知県）、「由布岳の麓には由布院温泉が広がり、森林浴の後に温泉でリラックスできる贅沢な体験が味わえるから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：九重山（久住山）／44票大分の豊かな自然を象徴する九重山（くじゅうさん）は、なだらかな草原と森が織りなす雄大な風景が魅力の山岳エリア。その主峰・久住山へ向かう登山道には、緑深い森林帯から視界が開ける稜線まで、変化に富んだ絶景トレイルが広がっています。春にはミヤマキリシマが山肌をピンクに染め、夏は高原の風が涼やかに吹き抜ける。五感で自然を楽しめるこの場所は、森林浴以上の“生命感に満ちた体験”ができる特別なフィールドです。
回答者からは「日本百名山に選ばれていて、豊かな自然と絶景が楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）、「夢大吊り橋が特に良い！」（20代女性／福岡県）、「九重山は大分県のシンボル的な山で、登山コースが多彩なことから森林浴初心者からベテランまで楽しめます。久住山周辺は豊かな原生林が広がり、野鳥や植物の観察にも適しています。四季の変化が美しく、特に新緑や紅葉の季節は格別です。自然の中で静かな時間を過ごし、心身のリフレッシュを図りたい時にぴったりの場所だと思い選びました」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)