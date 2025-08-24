プロ野球パ・リーグ日本ハムーソフトバンク（24日 エスコンフィールドHOKKAIDO）

日本ハムの先発・伊藤大海投手が9回を投げきり無失点のピッチングをしました。

前回10日の試合では8回111球、4被安打、11奪三振、1失点の好投も負け投手となりました。

ソフトバンクの先発・モイネロ投手との2週間ぶりのマッチアップとなったこの試合。初回、周東佑京選手、川瀬晃選手を連続三振とします。 しかし、近藤健介選手、 山川穂高選手に連打をあび2アウト1塁、2塁と先制のピンチ。 中村晃選手をストレートとスプリットを組み合わせ、最後はスプリットで空振り三振。伊藤投手はガッツポーズし吠え、先制点のピンチを切り抜けます。

2回は3者凡退に抑え、さらに5回には10球で3者連続連続三振を奪うなどここまで3被安打、9奪三振、無失点のピッチングをします。

8回は野村勇選手を見逃し三振に抑え、続く周東選手を2ストライクで追い込んだ場面で、投球後に右腕を胸に当てるような仕草を見せ一度、治療を受けます。治療を受け、続投を決めた伊藤投手は周東選手をショートゴロに抑えます。その後、2アウト2塁とすると山川穂高選手を2ストライク3ボールと追い込み最後はストレートで抑えます。伊藤投手は9回129球をなげ、7被安打、11奪三振、無失点でマウンドを降りました。