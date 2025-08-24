タレントの水沢アリー（34）が24日放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。ネット番組で14歳で初整形し、これまで整形を重ねてきたことを告白した水沢が最近の整形費用の相場について明かした。

MCの上沼恵美子から「アリーちゃん、整形したって」と聞かれた水沢は、「いろいろいじりました」と告白し、「鼻もやったり…まだまだ（整形）やりたい」と話すと、上沼「もうダメ、あかん！ 完璧やんか」と“制止”した。

MCの高田純次が費用を尋ねると、水沢は「お金かかります。今すごく高くて。でも私は10年前ぐらいからチョコチョコしてたんですよ。だから安い時も（している）」と回答。

高田が「合わせると相当なもんでしょう？」と重ねると、「どれぐらいだろう。数えたことない。怖くて」に高田の「1000万円はいってるよね？」との質問に「1000万？ いってないと思います」と明かした。

最近の費用は高騰しているといい、「いま簡単に鼻だけでも300万かかったりとか。普通にかかるんですよ」と話すと、上沼は「鼻だけで300万やって」と驚きの声を上げた。